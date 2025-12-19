Армянский футбольный клуб «Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций

Армянский футбольный клуб «Ноа» сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

В матче заключительного, шестого тура общего этапа «Ноа» уступил киевскому «Динамо» со счётом 0:2. Армянский клуб занял 19-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков, добившись исторического результата – команда из Армении впервые вышла в плей-офф еврокубка.

В рамках общего этапа турнира «Ноа» обыграл хорватский клуб «Риека» и польскую «Легию», сыграл вничью с шотландским «Абердином» и румынской «Университатя Крайова», уступив чешской «Сигме Оломоуц» и киевскому «Динамо».

Матчи раунда плей-офф пройдут в феврале, жеребьёвка – 16 января.