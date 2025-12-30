Суд в Армении освободил под залог миллиардера Самвела Карапетяна

Суд частично удовлетворил ходатайство защиты в отношении главы группы «Ташир» Самвела Карапетяна и принял решение отпустить его под домашний арест, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Сумму залога он не назвал.

Карапетян был арестован в июне этого года по обвинениям в призывах к захвату власти. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, нарушении территориальной целостности страны, отказе от суверенитета, насильственном свержении конституционного строя. Преследование миллиардера в Армении началось после того, как он публично встал на сторону Армянской апостольской церкви в ее конфликте с властями страны.

После ареста миллиардера президент Армении Ваагн Хачатурян подписал законы, одобренные парламентом, позволяющие национализировать принадлежащие Карапетяну «Электрические сети Армении». В июле предприниматель выиграл арбитраж в Торговой палате Стокгольма – суд запретил властям Армении действия, которые могли бы привести к изъятию активов «Электрических сетей Армении».

Карапетян владеет в России группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио». Forbes оценивает его состояние в 4.3 млрд долларов.