РБК: авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться с 16 мая

Авиакомпании «Азимут» и Georgian Airways планируют запустить рейсы из Москвы в Тбилиси со следующей недели, если будут соблюдены последние формальности для возобновления воздушного сообщения между Грузией и Россией. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российским властям, и подтвердил источник, близкий к «Азимуту».



«Азимут» может приступить к полетам из Внуково в Тбилиси с 16 мая, Georgian Airways — с 18 мая, утверждают они.

«Может, не 18-го [мая], а чуть попозже. Надеюсь, в ближайшие десять дней начнем полеты», — заявил РБК президент Georgian Airlines Тамаз Гаиашвили. По его информации, «Азимут» действительно готовится к полетам в Тбилиси со следующей недели.

Оба перевозчика уведомили аэропорт Тбилиси о рейсах из России, подтвердил РБК директор по корпоративным коммуникациям турецкого холдинга TAV Airports (управляет аэропортом грузинской столицы) Эрхан Устундаг. По словам источника РБК, «Азимут» планирует летать в Тбилиси шесть раз в неделю. За информацией об этом лучше обратиться в Агентство гражданской авиации Грузии, сказал Устундаг.

Отметим, что тему возобновления авиасообщения в этом ведомстве пока не комментируют.

Начало продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой специалисты Georgian Airways собираются обсудить в начале следующей недели, пишет российское издание.

Сообщается также, что «Азимут» будет выполнять полеты на самолетах Superjet, так как они принадлежат российским лизинговым компаниям и на них не распространяются санкции, запрещающие обслуживание в зарубежных аэропортах. Аналогичные воздушные суда есть у перевозчика Red Wings, который уже запросил допуск для рейсов в Грузию.

Ранее в грузинском правительстве заявили, что рейсы из России будут осуществляться только не подпавшими под санкции авиакомпаниями и самолётами.