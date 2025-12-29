Завершено строительство последнего отрезка автомагистрали на Рикотском перевале

В Грузии завершено строительство новой автомагистрали на Рикотском перевале, соединяющем Восточную и Западную Грузию. Во вторник, 30 декабря, движение по трассе будет полностью открыто.

Рикотский участок протяжённостью 52 километра включает 51 тоннель и 97 мостов. Длина самого протяжённого тоннеля составляет 1 километр 800 метров, а самого длинного моста — 1 километр 362 метра.

Ранее четырёхполосное автомобильное движение было открыто на всех участках дороги, за исключением последнего 4-километрового отрезка.

Магистраль, которую власти называют «проектом века», была построена преимущественно за счёт средств международных финансовых организаций — Азиатского банка развития (ADB), Европейского инвестиционного банка (EIB) и Всемирного банка (WB), а также частично за счёт государственного бюджета Грузии. В мероприятии, посвящённом завершению проекта, приняли участие представители правительства «Грузинской мечты», в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Нашей стране необходимо развитие, быстрое развитие, и реализация таких проектов — лучший путь и средство для этого», — заявил он.

Строительство магистрали на Рикотском перевале началось в 2019 году и велось поэтапно на четырёх участках. Движение открывалось постепенно: первый 2-километровый участок был введён в эксплуатацию в 2020 году. Новый маршрут проходит в обход всех населённых пунктов, включая город Зестафони.

В настоящее время четырёхполосная дорога связывает Тбилиси с Самтредиа. В направлении Батуми строительство дороги ещё не завершено на ряде проблемных участков, ведётся подготовка к работам на отрезке Батуми–Сарпи.

Параллельно грузинские власти продолжают развитие сети скоростных автомагистралей и в других направлениях, в том числе в Кахети.