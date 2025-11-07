Accessibility links

Объявлен международный тендер на строительство магистрали Батуми–Сарпи

Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии объявил международный тендер на строительство магистральной дороги Батуми–Сарпи.

Проект будет финансироваться за счёт кредита Азиатского банка развития и государственного бюджета. Как сообщили в министерстве, срок выполнения строительных работ составит 48 месяцев. Компании, желающие принять участие в тендере, должны подать предложения не позднее 22 декабря 2025 года.

Согласно проекту, планируется строительство 11,3-километрового двухполосного участка дороги, 7,6-километрового тоннеля, трёх мостов (в том числе виадука длиной 1,47 км) и 500-метрового прибрежного укрепительного сооружения.

Новая 11,3-километровая трасса Батуми–Сарпи станет частью автомагистрали Восток–Запад, которая соединит объездную дорогу Батуми и пропускной пункт «Сарпи» на границе Грузии и Турции.

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития утвердил кредит в размере 360 млн долларов на строительство этого участка.

