Объявлен международный тендер на строительство магистрали Батуми–Сарпи

Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии объявил международный тендер на строительство магистральной дороги Батуми–Сарпи.

Проект будет финансироваться за счёт кредита Азиатского банка развития и государственного бюджета. Как сообщили в министерстве, срок выполнения строительных работ составит 48 месяцев. Компании, желающие принять участие в тендере, должны подать предложения не позднее 22 декабря 2025 года.

Согласно проекту, планируется строительство 11,3-километрового двухполосного участка дороги, 7,6-километрового тоннеля, трёх мостов (в том числе виадука длиной 1,47 км) и 500-метрового прибрежного укрепительного сооружения.

Новая 11,3-километровая трасса Батуми–Сарпи станет частью автомагистрали Восток–Запад, которая соединит объездную дорогу Батуми и пропускной пункт «Сарпи» на границе Грузии и Турции.

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития утвердил кредит в размере 360 млн долларов на строительство этого участка.