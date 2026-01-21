Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян, находящиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявили, что грузы, которые в настоящее время перевозятся через территорию Грузии, в будущем будут транспортироваться напрямую через границу Армении и Азербайджана.

20 января президенты соседних стран приняли участие в панельной дискуссии в Давосе вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ваагн Хачатурян отметил, что сегодня и Армения, и Азербайджан «смотрят в будущее». Он выразил надежду, что граждане двух стран «смогут пересекать границу, торговать и пользоваться преимуществами, которыми обе страны обладают».

«Два года назад, даже год назад, казалось невероятным, что такое может произойти в столь короткие сроки, когда Армения уже имеет возможность получать товары из Азербайджана напрямую, через территорию Грузии. Я уверен, что настанет и день, когда мы будем получать эти товары просто через наши территории, то есть по маршруту Азербайджан-Армения, Нахичевань-Армения», — заявил президент Армении.

Отвечая на вопрос модератора о том, каким он видит место Евразии на фоне сложной, нестабильной и хрупкой картины мира, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил:

«Географически Евразия — это очень большая территория. Разумеется, мы в первую очередь думаем о нашем регионе и ближайших соседях. Я рад, что за годы независимости нам удалось выстроить тесные деловые отношения со всеми соседними странами, за исключением, конечно, Армении — по общеизвестным причинам. Однако теперь, после де-факто установления мира, мы начали экономическое сотрудничество и экспортные операции. Азербайджан снял все ограничения на перевозку грузов в Армению из Казахстана и России, а также получил запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли транспортные коридоры. Пока перевозки осуществляются через Грузию, но однажды маршрут пройдет через Армению. Наступит день, когда армянские грузы будут следовать напрямую через территорию Азербайджана, и этот день уже не за горами».

Алиев также указал, что новые транспортные маршруты на Южном Кавказе будут запущены «в дополнение к существующим коридорам через Грузию».

Ранее СМИ и официальные лица сообщали, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф за транзит через свою территорию, после чего в Тбилиси решили не взимать плату за транзит первой партии нефтепродуктов. Позднее стало известно, что стороны согласовали тарифы на последующие поставки, однако их стоимость не раскрывалась.

Азербайджанское издание Minval Politika утверждало, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».