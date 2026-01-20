На встречах в Давосе Ильхама Алиева сопровождает его сын

На проходящем в швейцарском городе Давос Всемирном экономическом форуме президента Азербайджана Ильхама Алиева сопровождает его сын — Гейдар Алиев-младший. Он не занимает какой-либо должности в правительстве Азербайджана.

В Давос также прибыла супруга президента, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

28-летний Гейдар Алиев-младший присутствовал на встречах Ильхама Алиева на полях Всемирного экономического форума в Давосе с представителями ряда международных компаний, в том числе:

с главным исполнительным директором Carlsberg Group — одной из крупнейших в мире датских пивоваренных компаний;

с председателем совета директоров бразильского инвестиционного банка BTG Pactual;

с директором по маркетингу и коммуникациям датской компании Vestas Wind Systems, производителя ветряных турбин;

с главным исполнительным директором логистического гиганта DP World, одного из крупнейших в мире операторов портов.

Ильхам Алиев также провёл встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Однако на фотографиях, распространённых администрацией президента, запечатлены только Алиев и Гебрейесус. Присутствовали ли на встрече другие лица, в том числе сын президента, неизвестно.

Гейдар Алиев-младший не присутствовал на встречах своего отца с президентом Финляндии Александром Стуббом, а также с премьер-министром Иракского Курдистана.

Это не первый случай, когда сын президента Азербайджана присутствует на встречах Ильхама Алиева. Ранее он, в частности, участвовал во встрече Ильхама Алиева с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и членами его семьи, состоявшейся 9 января 2024 года.

Напомним, что грузинскую делегацию в Давос не приглашают уже два года подряд.