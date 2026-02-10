Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Баку подписали Хартию стратегического партнерства между странами.

По итогам встречи с Вэнсом Алиев сообщил, что в Хартии отражены «различные направления сотрудничества».

В частности, она закрепляет стратегическое партнерство Азербайджана и США от транспорта и энергетики до ИИ, инвестиций и безопасности, сообщает Minval Politika.

Среди ключевых пунктов взаимное признание суверенитета и территориальной целостности двух стран как основы партнерства, развитие Среднего коридора и поддержка проекта «Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP) как ключевого транзитного маршрута, сотрудничество в сфере энергетики, технологий (включая дата-центры и цифровую инфраструктуру), а также обороны, включая борьбу с терроризмом.

«Кроме того, мы наладим сотрудничество по вопросам энергетической безопасности. В настоящее время Азербайджан своими природными газовыми ресурсами вносит вклад в энергетическую безопасность 16 стран, из которых 11 являются членами НАТО и союзниками США», – заявил Алиев по итогам встречи.

Ранее, 9 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Армению, где подписал с властями страны соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики с Арменией, что установило правовую основу для экспорта американских ядерных технологий и топлива, а также пообещал инвестиции в размере 9 млрд долларов.

Это позволит американским фирмам побороться за контракты по постройке новой атомной электростанции, которая должна заменить построенную СССР Мецаморскую АЭС, и поможет Еревану стране снизить свою зависимость от России, отметило агентство Bloomberg.

Вашингтон и Ереван также наращивают сотрудничество в области обороны: Армения получила партию американских беспилотников на сумму 11 млн долларов, сообщил после встречи с Вэнсом премьер-министр Никол Пашинян.