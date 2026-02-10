«Армения может стать важной опорой для экономического развития региона», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване. Ранее на эту роль, опираясь на географические и демократические показатели, претендовала Грузия. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе продолжает уверять общество, что у грузинских властей хватит терпения дождаться ответа Вашингтона на предложение Тбилиси начать новое стратегическое партнёрство с чистого листа.

— Сколько нужно будет ждать, столько и подождём, — несколько раз повторил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, общаясь с журналистами. Представителей грузинских СМИ интересовало, как следует понимать оптимистичные заявления президента Михаила Кавелашвили о короткой, но многообещающей встрече с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио на полях открытия зимней Олимпиады в Милане. Ведь от администрации президента США Дональда Трампа нет никаких сигналов, подтверждающих дипломатические успехи представителей грузинских властей.

Напротив, у многих в Грузии в эти дни усилились опасения о том, что Вашингтон больше не считает Тбилиси важным партнёром в регионе Южного Кавказа. Чего стоит хотя бы тот факт, посещая соседние Армению и Азербайджан вице-президент Вэнс не приехал в Тбилиси. Более того, его заявления накануне в Ереване в ходе встречи с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, по мнению многих, не оставили надежд на то, что этот «режим ожидания» грузинских властей когда-либо переключится в активный режим сотрудничества с США.

«Я считаю, что у нас есть настоящая возможность не только добиться устойчивого и бесповоротного мира, что будет иметь историческое значение. Я считаю, что на этом этапе Армения может стать важной опорой для экономического развития региона», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване.

И там же добавил:

«Реализация проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»(Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) кардинально изменит регион Южного Кавказа».

Несмотря на то, что речь идёт несколько о другом направлении, у оппонентов грузинских властей есть вопросы к правящей партии. Ведь изначально США способствовали миротворческой миссии Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Эта роль была предоставлена тогдашнему премьер-министру Ираклию Гарибашвили, ныне осуждённому за сокрытие доходов.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает, что всё, что можно было сделать, власти сделали и теперь ждут встречных шагов от США.

«Главный шаг нами сделан — мы открыто заявили о готовности к возобновлению стратегического партнёрства. Мы готовы без предусловий обсудить все детали и с конкретной дорожной картой, в которой будут отражены интересы обеих сторон, с чистого листа возобновить стратегическое партнёрство».

При этом Кобахидзе не обеспокоен тем фактом, что в Хельсинкской комиссии — двухпартийной структуре Конгресса США — в очередной раз намерены рассмотреть вопрос о Грузии в контексте отката от демократии в стране в условиях правления «Грузинской мечты».

«Хельсинкская комиссия никого не интересует. Это отщепенец deep state в американских структурах, что не интересует саму администрацию Трампа», — заверил Кобахидзе, несмотря на то что президент Дональд Трамп неоднократно публично поддерживал конгрессмена-республиканца, сопредседателя Хельсинкской комиссии и ярого критика «Грузинской мечты» Джо Уилсона.

Сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе решил дистанцироваться и от позиции приближённого к почётному председателю правящей партии Бидзины Иванишвили философа Зазы Шатиришвили. В последние дни он утверждает, что президент Трамп проиграл в борьбе с deep state и чуть ли не стал последователем деструктивной политики этого «глубинного государства».

«То, что говорю я, — это моя позиция. То, что говорит Заза Шатиришвили, — это позиция Зазы Шатиришвили. Мне самому нетрудно сказать то, что я хочу сказать», — отрезал премьер-министр.

«Поэтому мы все терпеливо ждём позицию американской стороны», — снова повторял Ираклий Кобахидзе.

В качестве признака «прорыва» грузинских властей на западном фронте глава правительства сообщил журналистам, что власти приглашены на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако выяснилось, что представлять Грузию на ней сам премьер-министр не будет. По его словам, решение по этому поводу ещё не принято, но, по всей вероятности, туда отправится министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

То, что глава правительства не спешит воспользоваться площадкой Мюнхенской конференции для общения с мировыми лидерами, оппоненты власти расценили как очередное доказательство антизападной политики «Грузинской мечты».

В оппозиции уверены, что никакой перезагрузки отношений с США в условиях правления «Грузинской мечты» не будет. Причины называет один из лидеров партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.

«Перезагрузки не будет без выполнения тех условий, которые существуют в любой демократии. В первую очередь «Грузинская мечта» должна наладить отношения со своим обществом внутри страны. Затем она должна прекратить антиамериканскую риторику, перестать объявлять президента Трампа приспешником войны устами приближённых к ней лиц, прекратить клевету в адрес США. Если всё это прекратить, то от «Грузинской мечты» ничего не останется. Поэтому и не будет никакой перезагрузки», — заключила Черголеишвили в интервью «Палитраньюс».

С конца 2024 года почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили внесён администрацией президента Джо Байдена в санкционный список — за продвижение в стране российских интересов. Предшественник президента Трампа также приостановил стратегическое партнёрство с Грузией в ответ на антиевропейскую и антидемократическую политику властей.

С тех пор «Грузинская мечта» так и находится в режиме standby, ожидая, что президент Дональд Трамп, окончательно победив deep state, займётся и грузинским вопросом, восстановит справедливость и всё изменится к лучшему для правящей партии, так что самой ей не придётся ничего в себе менять.

