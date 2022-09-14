Минобороны Армении: Баку нанёс удар по пункту пограничников РФ

Азербайджанские войска обстреляли пункт размещения пограничных войск России на территории Армении в Гегаркуникской области на востоке страны. В результате удара было повреждено здание, где размещались пограничники, и техника. Об этом сообщило министерство обороны Армении.

Уточняется, что обстрел произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. По информации местных СМИ, пострадавших среди российских пограничников нет. Личный состав был выведен с места дислокации. Попадание по пограничному пункту могло произойти в ходе ночной артиллерийской перестрелки между Арменией и Азербайджаном.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале недели. В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. ОДКБ приняла решение направить в Армению миссию для оценки сложившейся обстановки.