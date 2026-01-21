Азербайджан принял приглашение Трампа о вступлении в «Совет мира»

Азербайджан принял предложение президента США Дональда Трампа стать государством-учредителем «Совета мира». Об этом азербайджанским СМИ сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Отмечается, что официальное письмо-подтверждение о членстве Азербайджана в «Совете мира» будет направлено США, после чего в рамках предусмотренных процедур будут предприняты соответствующие шаги.

«Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, мир и стабильность», — подчёркивается в сообщении.

Ранее о присоединении к «Совету мира» объявила и Армения.

20 января президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме вновь коснулся темы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Трамп утверждает, что Путин сказал ему: «Я не могу поверить, что вы урегулировали эту войну. Я пытался урегулировать эту войну в течение 10 лет».

Создание «Совета мира» предусмотрено вторым этапом мирного плана Дональда Трампа по сектору Газа. Однако, судя по уставу организации, который цитируют СМИ, роль нового органа не будет ограничиваться лишь палестинской территорией. В уставе совет описан как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надёжное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». Критики Трампа выражают опасения, что инициатива президента США направлена на ослабление роли ООН.

Дональд Трамп подтвердил, что пригласил войти в состав «Совета мира» российского президента Владимира Путина, о чём в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Россия пока не дала ответа. Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник официально подписал документ о присоединении Беларуси к «Совету мира».

По информации СМИ, предложение Трампа о членстве в «Совете мира» отклонили Франция и Норвегия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «трудно представить», как Россия и Беларусь наряду с Украиной будут работать в «Совете мира».