Пашинян принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» в качестве одного из его учредительных членов.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, Пашинян принял это предложение, подтвердив приверженность Армении продвижению мира.

Среди тех, то получил приглашение войти в состав «Совета мира» – президент России Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, по словам которого в Кремле изучают «все детали этого предложения».

Приглашение получил и белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил его пресс-секретарь, добавив, что оно было воспринято положительно.

По информации СМИ, приглашения в «Совет мира» получили также лидеры Турции, Египта, Аргентины, Франции, Германии, Канады и Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена представлять Евросоюз.

Ранее сообщалось, что за то, чтобы стать постоянным членом «Совета мира», государство должно будет выплатить миллиард долларов. Неназванный американский чиновник рассказал Bloomberg, что собранные средства будут использованы для выполнения мандата «Совета мира» по восстановлению сектора Газа.

Помимо Трампа в состав «Совета», как сообщалось, могут войти представители его администрации – в частности госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

