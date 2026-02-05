Бакинский военный суд выносит приговоры бывшим руководителям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Пожизненные сроки получили:

бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян;

бывший командующий армией НКР Левон Мнацаканян;

бывший заместитель командующего армией Давид Манукян;

бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян;

бывший глава МИД НКР Давид Бабаян.

Бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна приговорили к 20 годам лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу, обвиняемым не могут назначить пожизненное заключение, так как им к моменту вынесения решения исполнилось 65 лет.

Оглашение приговоров продолжается. Всего в деле 15 фигурантов. Все они были задержаны в 2023 году после того, как территория Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана в результате военной операции. Им вменяют, в частности, подготовку и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид, финансирование терроризма, насильственный захват власти и убийство.

Дело миллиардера и экс-главы правительства Карабаха Рубена Варданяна рассматривается отдельно. Ему также грозит пожизненный срок.

Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Часть территории Баку вернул под свой контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, и над регионом была восстановлена юрисдикция Азербайджана.

Более 100 тысяч человек, преимущественно этнических армян, были вынуждены покинуть свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также заявлял, что гарантирует соблюдение всех прав армян, решивших остаться, однако они предпочли переехать в Армению.