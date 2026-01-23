В Армению переехали остававшиеся в Карабахе армяне

Нагорный Карабах покинули 11 жителей. Об этом сообщил министр труда и социальных дел Армении Арсен Торосян.

«Уважаемые соотечественники, сообщаю вам, что 10 армян и 1 гражданин Армении русского происхождения, в настоящее время проживающие в Азербайджанской Республике (Карабахе), обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переезде в Республику Армения. На основании этих обращений указанные лица переехали в Республику Армения», – написал министр в соцсети.

В Ереване не уточнили, остаются ли в Карабахе ещё армяне.

Позже министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что один из граждан, перевезённых из Карабаха в Армению, был госпитализирован, состояние десяти – удовлетворительное.

Один из оставшихся в Карабахе жителей, Карен Аванесян, ранее был обвинён в попытке совершения террористического акта и приговорён в Азербайджане к 16 годам лишения свободы. По версии Баку, вооружённый Аванесян в сентябре 2025 года пытался приблизиться к месту проведения мероприятия в Ханкенди (армянское название — Степанакерт), где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Утверждается, что Аванесян оказал сопротивление полицейским, бросив три ручные гранаты и открыв огонь. В результате получили ранения сам Аванесян и один сотрудник полиции.

Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Часть территории Баку вернул под свой контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, и над регионом была восстановлена юрисдикция Азербайджана.

Более 100 тысяч человек, преимущественно этнических армян, были вынуждены покинуть свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также заявлял, что гарантирует соблюдение всех прав армян, решивших остаться, однако они предпочли переехать в Армению.