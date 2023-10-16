Байден заявил, что ХАМАС должен быть ликвидирован

Президент США Джо Байден заявил в интервью американской телекомпании CBS, что палестинская радикальная группировка ХАМАС должна быть полностью ликвидирована. При этом Байден подчеркнул, что оккупация Газы Израилем была бы большой ошибкой и необходимо искать пути создания палестинского государства. Он также предостерёг Иран и радикальную группировку «Хезболла» от вмешательства в конфликт.

Накануне о готовности вмешаться в войну Израиля с ХАМАС, если обстрелы сектора Газа не прекратятся, заявили власти Ирана.

Израиль тем временем продолжает подготовку к масштабной наземной операции по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа. Мирным жителям этой палестинской территории рекомендовано эвакуироваться на юг, ближе к границе с Египтом.

По оценке израильской армии, север сектора Газа уже покинули около полумиллиона человек.

Вчера стало известно, что Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа.

В воскресенье вечером Управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило, что топлива для генераторов в больницах сектора Газа осталось примерно на сутки.

В понедельник с 9 часов утра будет открыт пограничный пункт Рафах га границе сектора Газаа с Египтом для прохода иностранных граждан, сообщил корреспондент NBC со ссылкой на представителя местных палестинских властей. Одновременно в обратном направлении должна пойти гуманитарная помощь на юг сектора Газа.

Министерство здравоохранения в секторе Газа, который контролирует ХАМАС заявило, что в результате израильских ударов в ответ на нападение боевиков убиты уже 2450 человек.

По последним данным правительства Израиля, в результате атаки боевиков ХАМАС с 7 октября погибло более 1400 человек. Армия обороны Израиля подтвердила, что ХАМАС всё ещё удерживают 155 заложников, угнанных в сектор Газа, сообщает The Times of Israel. Власти уже связались с их семьями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал ХАМАС – освободить заложников без каких бы то ни было предварительных условий. Одновременно он обратился к Израилю с призывом обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.