Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации

В России в чатах по продаже нелегальных услуг можно купить сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных.Делается это быстро, а главное — совсем без уколов, сообщает Baza.

На сообщение корреспондента издания о покупке сертификата о вакцинации от COVID-19 в телеграм-чате по торговле нелегальными услугами откликнулись десять продавцов. Стоимость услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице на портале "Госуслуг".

По словам журналиста, на следующий день после покупки "прививки" в личном кабинете на "Госуслугах" действительно появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины "Спутник V". Продавец также прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, который, как утверждается, подтверждает, что туда внесли данные журналиста. Доступ к этому регистру, созданному в декабре 2020 года, и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.

Корреспондент издания под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в телеграме. Все они, по их словам, работают по одинаковой схеме. Чтобы осуществить "виртуальную" инъекцию, продавец сертификата просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС. Также требуется иметь подтверждённый аккаунт на "Госуслугах".

Со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация. Но без пациента. При этом пронумерованную ампулу утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена, рассказал собеседник Baza.

Помимо электронного сертификата, покупатели могут получить соответствующий документ с печатям. Корреспонденту издания отравили такой сертификат еще до второй прививки, заполнить его предлагалось самостоятельно.

Как рассказала Baza сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о виртуальных прививках, среди медперсонала многие воспользовались фиктивной вакцинацией для себя, а также своих родственников и знакомых. Их данные заносились в систему, а сама вакцина утилизировалась.

В Минздраве не ответили на вопросы Baza.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграмм-канале, что направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Депутат прикрепил к посту ссылку на материал Baza.