Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна

Утром в четверг полиция задержала брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщают Би-би-си и The Telegraph.

Задержание произошло в день рождения бывшего принца – сегодня ему исполнилось 66 лет. В заявлении полиции имя задержанного не раскрывается, говорится лишь о «мужчине в возрасте около 60 лет». Отмечается, что проходят обыски «по адресам в Беркшире и Норфолке».

Утром шесть полицейских машин прибыли в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где живет Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее в феврале стало известно о создании специальной координационной группы для расследования новых обвинений в адрес высокопоставленных британцев, фигурирующих в опубликованных документах по делу Эпштейна. Из этих документов следовало, что Эндрю, который в прошлом занимал должность торгового представителя Великобритании, передавал Эпштейну конфиденциальные материалы.

Ранее Эндрю неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения