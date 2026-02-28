Билл Клинтон выступил перед Конгрессом по делу Эпштейна

В пятницу бывший президент США Билл Клинтон выступил перед комитетом Конгресса, который расследует деятельность финансиста Джеффри Эпштейна. Он заявил, что во время общения с Эпштейном не видел ничего, что могло бы его насторожить.

Встреча проходила в закрытом режиме, однако Клинтон опубликовал текст своего вступительного заявления. В нем бывший президент заявил, что он ничего не знал о преступлениях Эпштейна.

«Я знаю, что я видел, и еще более важно – чего я не видел. Я знаю, что я делал, и еще более важно – чего я не делал. Я ничего не видел и ничего плохого не делал», – говорится в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, Клинтон несколько раз летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х годов после того, как он покинул пост президента, и до того, как в 2008 году Эпштейн был осужден за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. Среди документов, опубликованных Минюстом США, есть фотографии Клинтона с женщинами, чьи лица были скрыты.

«Как человек, выросший в семье, где имело место насилие, я бы не только не полетел в самолете Эпштейна, если бы заподозрил, что он делает, но сам бы выдал его правосудию», – заявил Клинтон.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, это первый случай с 1983 года, когда бывший президент США дает показания перед комитетом Конгресса.

Ранее перед комитетом Конгресса выступила его жена Хиллари Клинтон – она заявила, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, и ей нечего было рассказать о его преступлениях. Она также призвала вызвать для дачи показаний Дональда Трампа.

Председатель комиссии от Республиканской партии, конгрессмен Джеймс Комер неоднократно заявлял, что Клинтоны не обвиняются в каких-либо правонарушениях, но должны ответить на вопросы о причастности Эпштейна к их благотворительному фонду.