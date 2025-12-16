Директор британской разведки MI6 Блейз Метревели предупредила о «серьёзной угрозе, исходящей от России», выступая со своей первой речью в новой должности.

Особое внимание она уделила так называемой гибридной войне, включающей кибератаки и запуски дронов вблизи объектов критической инфраструктуры. В обоих случаях подозрения падают на российских агентов, передаёт Би-би-си.

Метревели назвала происходящее «острой угрозой, исходящей от агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России». Об этом следует из текста речи, заранее предоставленного Министерством иностранных дел Великобритании.

«Экспорт хаоса – это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путина не вынудят изменить свои расчёты», – заявила она.

Метревели подчеркнула, что Великобритания продолжит оказывать давление на президента России Владимира Путина, в том числе через поддержку Украины.

В своей речи она также указала на недавние санкции против российских организаций, обвиняемых в ведении информационной войны, а также двух китайских компаний, попавших под ограничения за «неизбирательные кибератаки против Великобритании и её союзников».

Метревели, осенью занявшая пост главы Секретной разведывательной службы, стала первой женщиной, возглавившей британское внешнее разведывательное агентство. Она сменила сэра Ричарда Мура 1 октября.

Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, ещё будучи студенткой Кембриджского университета. Большую часть своей карьеры она провела, работая на Ближнем Востоке и в Европе.

После назначения Метревели на должность летом текущего года СМИ опубликовали детали её биографии. Выяснилось, что её дедом был Константин Добровольский – бежавший из советской Красной армии «нацистский шпион», причастный к военным преступлениям в годы Второй мировой войны. Журналисты обнаружили документы, подтверждающие, что в военные годы Добровольский был известен командирам вермахта под прозвищем «Мясник» или как «Агент № 30».

Жена Константина Добровольского Варвара вместе с двухмесячным сыном Константином бежала в Великобританию, где в 1947 году вышла замуж за Давида Метревели. Как отмечалось, сама Метревели никогда не видела своего деда. Её отец, Константин-младший, взял фамилию отчима – Метревели. Он служил в британской армии и стал рентгенологом. В 1977 году родилась его дочь Блейз Метревели.