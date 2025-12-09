Великобритания ввела санкции против Дугина и провоенного проекта «Рыбарь»

Великобритания добавила в санкционные списки по России ультраконсервативного философа Александра Дугина и блогера Михаила Звинчука, который публикуется в провоенном телеграм-канале «Рыбарь».

Список ограничений пополнили также пять юридических лиц. Речь идёт об основанном Дугиным «Центре геополитических экспертиз», проекте «Рыбарь», «Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и базирующихся в Бельгии медиапроектах на русском языке Golos и Euromore, сообщает во вторник пресс-релиз британского правительства.

Британские власти подчёркивают, что вносимые ими в санкционные списки физические и юридические лица участвуют в дестабилизации Украины или получают выгоду от поддержки российского правительства.

Александра Дугина считают одним из главных идеологов войны России против Украины. Он неоднократно выступал с критикой в адрес западных стран. Находится под санкциями США и Евросоюза.

Россия называет санкции западных стран незаконными, а ограничительные меры против российских СМИ в Европе - нарушением свободы слова. В МИДе в ответ на введение санкций не раз заявляли, что за ними последует зеркальный ответ, отмечает РБК.