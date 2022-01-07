Блинкен: Если русские у вас дома, иногда трудно заставить их уйти

У Соединенных Штатов есть вопросы относительно размещения в Казахстане контингента Организации договора по коллективной безопасности, состоящего в основном из российских военных. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после онлайн-совещания министров обороны стран НАТО.

По словам Блинкена, у властей Казахстана безусловно есть возможности поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. «Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше» - сказал госсекретарь. Он также добавил: “Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли».

Ранее США осудили насилие в Казахстане и призвали власти этой страны и участников протестов к сдержанности и мирному разрешению конфликта.

Войска ОДКБ были введены в Казахстан (он сам является членом организации) по приглашению президента этой страны Касым-Жомарта Токаева после того, как протесты в ряде регионов переросли в кровавые столкновения. Токаев заявил, что страна подверглась нападению «террористов» и фактически сравнил протесты с внешней агрессией. В Минобороны России утверждают, что российские военные в Казахстане «не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений». Президент России Владимир Путин не выступал с публичными заявлениями о ситуации.

Российские военные размещены в Казахстане на фоне сообщений о наращивании российской вооруженной группировки у границ с Украиной. Именно этой ситуации - как и предстоящим переговорам с Россией - было посвящено совещание НАТО.

Блинкен заявил в пятницу, что Запад готов «решительно ответить» в случае дальнейшей российской агрессии против Украины. «Но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия сделает такой выбор» - сказал он. Он также выразил опасение, что Россия может устроить провокацию для оправдания вооруженного нападения на Украину. Госсекретарь назвал часть российских требований о гарантиях безопасности лишенными смысла и подчеркнул, что США намерены обсуждать на переговорах прежде всего «агрессию России в отношении Украины». Он также предположил, что Москва пытается «создать сферу влияния, охватывающего страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза».

Различные аналитики, как на Западе, так и в России, высказывали мнения, что Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз в том или ином виде. В Кремле такие планы всегда отрицали.