Блинкен: страны-участницы МУС должны уважать ордер на арест Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал все страны мира, подписавшие Римский статут и участвующие в работе Международного уголовного суда в Гааге, руководствоваться ордером на арест президента России Владимира Путина, который суд выдал на прошлой неделе по подозрению в совершении в Украине военных преступлений.

На слушаниях в Сенате Блинкен, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС задержать Путина, если он туда приедет, сказал, что каждый, кто является участником МУС, должен выполнять свои обязательства.

На вопрос о том, арестуют ли Путина в США, если он приедет туда, Блинкен ответил уклончиво, заметив, что вряд ли российский президент в обозримом будущем доберётся до Соединённых Штатов. Блинкен уточнил, что США не являются участником МУС.

На вопрос о том, оправданна ли была выдача ордера на арест Путина, госсекретарь ответил, что «должна быть ответственность» за военные преступления, которые, как полагают США, были совершены в Украине. Ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой был выдан по подозрению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Российские власти отрицают депортацию, а также заявляют, что не признают юрисдикцию Гаагского суда. Против его прокурора и нескольких судей в России возбудили уголовное дело.

Ранее министр юстиции Германии подтвердил, что Путин должен быть задержан и передан в Гаагу, если он окажется на территории страны. Представитель властей ЮАР, где летом пройдёт саммит БРИКС, заявил, что в стране приняли к сведению ордер МУС и знают о своих обязательствах – но прямо не подтвердил, что Путин в случае приезда будет задержан.

Участниками МУС являются 123 страны; ряд крупных стран, таких как Китай, Индия или Турция, а также США, не участвуют в его работе.

Как сообщает «Голос Америки», Блинкен также прокомментировал политику Китая в связи с войной в Украине. Китайский лидер Си Цзиньпин на днях посетил Россию, что многие комментаторы расценили как знак поддержки Владимиру Путину. По словам госсекретаря, Китай «очень внимательно» наблюдает за тем, как Вашингтон и мировое сообщество реагируют на вторжение России в Украину.

«Они извлекут уроки из того, как мир объединится (или не объединится), чтобы противостоять этой агрессии», – сказал Блинкен. Он отметил, что политическая и материальная поддержка России со стороны Китая противоречит интересам Вашингтона, но добавил, что Госдепартамент пока не видел доказательств того, что Пекин оказывает Москве помощь в войне против Украины, в частности, поставками оружия.