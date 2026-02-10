Bloomberg: добыча российской нефти падает второй месяц подряд

В январе добыча нефти в России снизилась второй месяц подряд из-за трудностей, связанных с ее сбытом на международных рынках в результате американских санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Российские власти засекретили данные о производстве и экспорте нефти и нефтепродуктов, но, согласно информации Bloomberg, полученной от людей, знакомых с ними, Россия в январе в среднем производила 9,28 миллиона баррелей в день, что на 40 тысяч баррелей меньше, чем в декабре и на 300 тысяч баррелей ниже лимита на добычу, установленного соглашением со странами-членами ОПЕК.

Эти данные косвенно подтверждаются информацией из индийских источников. Как пишет газета Hindustan Times, в январе Индия импортировала из России 1,215 миллиона баррелей в день. Это на 12 процентов меньше, чем в декабре и на 22 процента - чем в ноябре. 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил о том, что Индия прекратит закупки российской нефти в рамках достигнутой им с премьер-министром Индии Нарендрой Мори договоренности о снижении импортных пошлин на индийский экспорт в Соединенные Штаты. Президент Трамп также отменил дополнительные 25-процентные пошлины, введенные ранее из-за отказа Дели прекратить закупки российских энергоносителей. Однако пока неизвестно, прекратила ли Индия полностью импорт российской нефти.

В данный момент Россия испытывает трудности с поисками покупателей уже отгруженной нефти. По подсчетам Bloomberg, в Индийском и Тихом океанах сейчас находится больше десятка танкеров, на борту которых находится до 12 миллионах баррелей нефти, не нашедшей пока покупателей.