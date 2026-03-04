Ботанический сад в Тбилиси закрыт из-за повреждений, вызванных снегопадом

Мэрия Тбилиси сообщает о временном закрытии для посетителей Национального ботанического сада Грузии. Обильный снегопад оказал серьёзное воздействие как на уникальные коллекции древесно-кустарниковых растений, так и на важные экспонаты; повреждены редкие экземпляры древесных растений, говорится в сообщении. В целях обеспечения максимальной безопасности было принято решение закрыть сад.

«По оценке специалистов, сложившаяся ситуация требует особого внимания и длительного восстановительного процесса. На данном этапе администрация сада и соответствующие службы полностью мобилизованы и работают в чрезвычайном режиме. Проводится очистка повреждённых территорий, оценка рисков и разработка дополнительных превентивных мер для обеспечения безопасного передвижения посетителей. С учётом масштаба ущерба в процесс вовлечены профильные подразделения сада. Специалисты поэтапно оценивают причинённый ущерб и разрабатывают детальный план восстановительных мероприятий», - говорится в заявлении мэрии.

Для полного устранения последствий стихии «потребуется значительное время и ресурсы», сообщают в администрации сада:

«По завершении работ территории, где в настоящее время передвижение ограничено, будут поэтапно возвращены к обычному режиму функционирования».

Администрация Ботанического сада изначально, в посте, опубликованном 2 марта, писала, что сад будет закрыт для посетителей 3–4 марта. Однако этот срок был продлён.

Обильные осадки, сильные морозы и гололёд на протяжении всей зимы приводили к разным проблемам на территории всей Грузии, в разное время были ограничены электроснабжение и движение по дорогам, а сильный снегопад валил деревья, в том числе и в Тбилиси.