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Брюссель расследует использование бельгийского оружия в рейдах в Россию
Правительство Бельгии обратится за разъяснениями к Украине по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались для рейдов на российскую территорию. Об этом 5 июня заявил в эфире Radio 1 премьер-министр страны Александр Де Кроо.
В комментарии Франкоязычному бельгийскому радио и телевидению де Кроо заявил, что анализ ситуации с использованием оружия ведётся министерством обороны и его разведывательными службами.
«Правила чёткие: конечно, наше оружие, которое поставляется в Украину, предназначено для оборонительных целей на украинской территории», — отметил он.
Ранее бельгийские винтовки FN SCAR были замечены на видео и фотографиях рейдов «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» на территорию Белгородской области.
Подразделения были сформированы на территории Украины, однако после начала рейдов на российскую территорию Киев даёт понять, что военнослужащие подразделений не входят в регулярный состав ВСУ.
Газета Le Soir отмечает, что передача бельгийского оружия ВСУ может нарушать контракт на поставку.
«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты их территории и населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах. Поэтому это оружие не разрешено для отдельных групп с внутрироссийскими целями», — заявил высокопоставленный источник издания.
- Ранее газета The Washington Post отмечала, что на фото- и видео-снимках рейдов замечена техника, поставленная из США. Вашингтон официально выступает против использования своего оружия на территории России. Представитель «Легиона», бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв заявил газете, что оружие было захвачено у российских военных, которые раньше захватили его у украинской армии. Никаких доказательств этому представлено не было.
Другие новости дня
Российские спортсмены комментируют переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии
Исполком Федерации фигурного катания России одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.
«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.
Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе, пишет портал Sports.ru, напоминая, что Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.
Отметим, что в Федерации фигурного катания Грузии информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в грузинскую сборную пока не комментировали. При этом новость активно обсуждают в России.
Тренер Татьяна Тарасова, к примеру, заявила, что «Грузия – дружественная страна».
«Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится. Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала Тарасова.
Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что если Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, «их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026».
«Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех. Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от Мориса Квителашвили. Карина Сафина/Лука Берулава в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов. Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг. Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – отметила Вайцеховская.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает потерей для России уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.
«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила Роднина.
Диана Дэвис родилась в США. Она — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. В связи с этим, чтобы иметь возможность выступать на крупных международных турнирах, десятки российских спортсменов сменили гражданство. Среди них - трехкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, победитель крупных международных соревнований велогонщик Павел Сиваков.
- Сборная Грузии по фигурному катанию регулярно усиливается за счет спортсменов из России. К примеру, Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии в 2021 году. В 2022 году за Грузию стала выступать 13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе.
По радио в ряде областей передали «обращение Путина» о мобилизации
В Ростовской, Воронежской и Белгородской областях в эфире нескольких радиостанций утром 5 июня транслировали текст о якобы введённом в России военном положении и всеобщей мобилизации, стилизованный под обращение президента Владимира Путина.
Ролики с «обращением» появились в соцсетях.
«Россияне, братья и сёстры» – говорит диктор, голос и интонация которого похожи на голос Путина. «Сегодня в 4 утра украинские войска вооружённые до зубов блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей». Далее в обращении говорится, что на территории этих областей введено военное положение, а жителей призывают эвакуироваться. Также «Путин» говорит, что подпишет указ о всеобщей мобилизации.
Местные власти назвали обращение фейком и заявили, что ситуация находится под контролем. Как оно попало в радиоэфир – неясно. О том, что Путин не выступал с обращением, заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответственность за запись ролика и выход его в эфир пока никто на себя не взял.
- В последние дни усилились обстрелы граничащих с Украиной российских областей, в первую очередь Белгородской. Военное положение там, однако, не введено, и обязательная эвакуация населения не объявлена. Украина отрицает участие своих военнослужащих в рейдах на российскую территорию, которые совершают добровольческие формирования из российских граждан, воюющие на стороне Киева.
- Объявляя о начале так называемой спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года, Путин говорил, что в ней будут участвовать только профессиональные военные. Однако в сентябре после ряда неудач на фронте он объявил так называемую частичную мобилизацию, в ходе которой по официальным данным в армию были призваны около 300 тысяч гражданских лиц.
Спецслужбы Кыргызстана проводят массовые задержания в Бишкеке
В Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) проводят массовые задержания. Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.
Источники редакции утверждают, что уже задержано не менее 10 человек. Они подозреваются в подготовке насильственного захвата власти. ГКНБ пока не комментирует ситуацию. Информации о том, кто именно задержан, нет
Ранее киргизские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых бойцы спецподразделения высаживаются из автомобиля и заходят во двор дома.
На другом ролике сотрудники правоохранительных органов останавливают автомобиль и задерживают водителя.
CNN: Украина создала в России группы диверсантов и поставляет им дроны
Украина создала в России диверсионные ячейки и контрабандой поставляет им беспилотники для организации атак внутри страны. Об этом CNN рассказали несколько американских чиновников, знакомых с данными разведки США.
По их словам, ячейки состоят из хорошо обученных оперативников и сочувствующих Украине в её борьбе против российской агрессии. Собеседники CNN говорят, что именно они осуществили атаку дронов на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с российской территории.
Утверждается, что Украина поставляет сторонникам дроны собственного производства. Доказательств, что удары были нанесены с помощью беспилотников, предоставленных США, нет, подчёркивают два американских чиновника. По информации источников CNN, Украина отладила контрабандные маршруты в Россию, по которым отправляет дроны или их компоненты для последующей сборки.
В последние недели атаки беспилотников на российские объекты участились. Похоже, что это «кульминация многомесячных усилий» украинцев по созданию инфраструктуры для таких диверсий, говорит собеседник CNN.
Служба безопасности Украины в ответ на вопросы CNN заявила, что «таинственные взрывы и удары беспилотников в России будут продолжаться».
«Мы будем комментировать случаи «хлопка» только после нашей победы», – сказали в украинском ведомстве, поиронизировав над эвфемизмом, который используют официальные лица и государственные СМИ России для обозначения взрыва.
Публично США осуждают удары по территории России, опасаясь эскалации войны. Однако в разговоре с CNN американские чиновники заявили, что считают атаки дронов «умной военной стратегией», благодаря которой Россия может перенаправить ресурсы на защиту собственной территории – в то время как Украина готовит контрнаступление.
В Цхинвали похоронили добровольца, погибшего на войне в Украине
В Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России.
По информации агентства «Рес», 47-летний Генрих Касаев пропал без вести в январе. Его тело смогли доставить в Цхинвали 3 июня.
Сегодня, 5 июня Касаева похоронили. Проститься с ним пришли жители Южной Осетии и руководство самопровозглашенной республики. Президент Алан Гаглоев назвал Касаева «эталоном настоящего патриотизма».
«Мы с ним учились в одной школе. Он всегда был хорошим, благородным человеком. […] Много наших парней до сих пор в зоне боевых действий, и я желаю, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми», – сказал Гаглоев.
Сообщается, что Касаев погиб в ходе боев у населенного пункта Авдеевка в Донецкой области, «Взвод, в котором служил Касаев, попал в окружение», – пишет «Рес». У Касаева остались трое детей.
Премьер Грузии подтвердил планы строительства аэропорта в Вазиани
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что правительство рассматривает возможность строительства нового международного аэропорта – на базе военного аэродрома Вазиани.
Гарибашвили, выступая на заседании правительства, указал на «амбициозные планы», согласно которым Грузия должна стать «региональным авиационным хабом».
По словам премьера, окончательное решение о строительстве будет принято после проведения исследования, к которому подключат международных экспертов и консультантов.
«У Тбилиси должен быть лучший аэропорт», – сказал Гарибашвили.
По его словам, у действующего аэропорта нет возможности расширяться в той мере, в какой это необходимо стране. Аэродром Вазиани расположен в 20 километрах от него.
Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Новый аэропорт может быть построен к 2027 году, когда срок действия контракта с TAV Georgia истекает.
Ранее в авиакомпании Georgian Airways, начавшей выполнять рейсы в Россию, заявили, что предложат россиянам транзитные полеты через Тбилиси в Европу.
«Чеченскому кортежу» в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение ПДД
«Чеченскому кортежу», участников которого грузинские СМИ называют «кадыровцами», в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Информация о штрафах, выписанных на основе данных с камер видеофиксации, опубликована в открытом доступе на сайте МВД Грузии.
Общая сумма штрафов для пяти автомобилей (номерные знаки – A777AC77, C777CE77, A777AK77, O777OC77, B800EC797) составляет 7450 лари (2800 долларов).
Штрафы, предположительно, пока не оплачены. Телеканала «Мтавари» ранее сообщил, что чеченцы уже покинули страну через грузино-турецкую границу.
Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее – 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафов приходится на превышение скорости.
В правящей партии «Грузинская мечта» при этом настаивают, что Грузию посещали не «кадыровцы», а, напротив, противостоящие главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом, в частности, заявил депутат Дмитрий (Дито) Самхарадзе.
«Да! На данном этапе мне удалось разузнать, что в Грузии вместе со своими друзьями побывали отправленный в отставку мэр Грозного и задержанный Кадыровым бизнесмен. Ни один из них не нарушал «Закона об оккупации». Другие детали пограничник и так не выясняет – человек не в розыске и не нарушил закон об оккупации – этого достаточно. Соответственно, проблему никто не создавал, они въехали, как туристы, потратили деньги и уехали. И если бы у них было какое-либо нарушение, никто бы их не впустил», – написал Самхарадзе в соцсети.
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что нельзя безосновательно называть группу из Чечни «диверсантами» и «кадыровцами».
О визите уроженцев Чечни в Грузию накануне сообщили СМИ и пользователи социальных сетей. По неподтвержденным данным, в стране находился бизнесмен, владелец компании «Юг-нефть» Асламбек Ахметханов. «Кавказский узел» писал, что в 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» заявляли о связи Ахметханова (по кличке «Черт») с преступным миром.
В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.
Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.
Позже сначала стало известно, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село. О каком-либо противостоянии с главой Чечни с тех пор не сообщалось.
В МВД Грузии и Службе госбезопасности страны информацию о визите «чеченского кортежа» пока не комментировали.
Россия и НАТО одновременно начали учения в Балтийском море
Россия и НАТО одновременно проводят военные учения в Балтийском море согласно своим планам.
Россия начала свои учения сегодня, 5 июня. В них участвуют больше 3,5 тысячи военных, около 40 кораблей, 25 самолётов и вертолётов. Они будут отрабатывать задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, сообщили в пресс-службе флота. Российские учения завершатся 15 июня.
Учения НАТО – ежегодные «Балтийские операции» – начались днём ранее, 4 июня. В них принимают участие девятнадцать членов альянса и кандидат на членство Швеция. В учениях задействованы около шести тысяч солдат, 50 кораблей и порядка 45 самолётов. Среди прочего военные намерены отрабатывать противолодочные, противовоздушные и противоминные операции, работать с подводными и надводными беспилотниками. Учения продлятся до 16 июня.
Депутата Затулина могут наказать за высказывания о войне в Украине
Депутата Госдумы Константина Затулина могут лишить ряда думских постов и исключить из фракции «Единой России» за его высказывания о войне в Украине, в которых он усомонился в достижении целей так называемой специальной военной операции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Утверждается, что в «Единой России» после сделанных 1 июня высказываний начались консультации. Среди обсуждаемых вариантов действий — лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из рядов фракции. Потеря мандата Затулину не грозит, он не член «Единой России» и избирался по одномандатному округу.
Затулин выступил с высказываниями, которые широко разошлись по соцсетям и телеграм-каналам, на форуме «Какая Украина нам нужна?». Помимо прочего, он отметил, что из четырёх целей так называемой спецоперации – начатого 24 февраля 2022 года полномасштабного вторжения в Украину – не достигнута ни одна.
«Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик... По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл», – сказал, в частности, депутат.
По его мнению, в частности, смысл перестало иметь требование нейтралитета Украины, которого невозможно достичь, если украинское государство продолжит существовать. А оно – уверен Затулин – останется существовать, поскольку «сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, не хватает».
По словам Затулина, план, который существовал у российских властей в начале войны, очевидно, провалился. По его мнению, план состоял в том, «что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается, и без особенных жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения».
«Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае всем очевидно, что он не состоялся», – сказал Затулин.
Также Затулин отметил, что Россия не способна выполнить даже собственное решение об аннексии четырёх украинских регионов: «Мы так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».
Подобные мнения иногда высказывают даже в целом лояльные российским властям публицисты, однако из уст действующих депутатов Госдумы они звучат редко. Ранее Затулин уже обращал на себя внимание, заявляя, что Херсонская и Запорожская области – спорные территории (российское законодательство требует, чтобы их называли территориями России. Аннексия не признана мировым сообществом, а часть этих территорий под контролем Украины).
В понедельник Затулин заявил радио «Говорит Москва», что ничего не знает о конфликте, и предположил, что его слова могли выдернуть из контекста. При этом он подтвердил, что говорил о том, что цели «СВО» на данный момент не достигнуты.
- Константин Затулин – один из самых опытных российских политиков, был депутатом Госдумы ещё первого созыва. Уже в те времена он придерживался националистических и ревизионистских взглядов, оспаривал территориальную принадлежность Крыма и Севастополя. Из-за внешнеполитических разногласий с российским руководством - тогда по вопросу Ливии – он в 2011 году уже лишался поста заместителя председателя комитета Госдумы, не был избран в Думу шестого созыва, однако с 2016 года вновь заседает в парламенте.
Пригожин выложил видео допроса захваченного подполковника армии РФ
Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео допроса российского военнослужащего, который называет себя подполковником, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Веневитиным. Предположительно, он был захвачен и разоружён сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины.
Ранее был опубликован рапорт, согласно которому 17 мая бойцы ЧВК вступили в перестрелку с военнослужащими российской армии около села Семигорье недалеко от Бахмута. В документе утверждается, что наёмники обнаружили, что военные минируют пути отступления для ЧВК «Вагнер». При попытке разминирования они были обстреляны со стороны занятых военными позиций. В ходе этого боя, как утверждается, и был повреждён автомобиль «Урал», о котором говорит на допросе Веневитин.
Вероятно, это первое открытое столкновение между российскими военными и вагнеровцами, о котором сообщается публично. В рапорте говорится, что вагнеровцы якобы задержали группу военнослужащих, которую возглавлял подполковник, командир 72-й мотострелковой бригады, который, как утверждается, был пьян.
На видео допроса Веневитин признаётся в том, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК «Вагнер», а также в том, что обстрелял машину «Урал», в которой находились вагнеровцы, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что сделал это «из личной неприязни», а на вопрос о том, как можно охарактеризовать его действия, после долгой паузы отвечает «виноват».
В ходе российского вторжения в Украину формирования, воюющие со стороны России, регулярно оказываются без общего командования и вступают в конфликты друг с другом, отмечали ранее западные военные эксперты. На фоне боёв за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче «российской земли» и обещал, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».
Минобороны такие заявления не комментирует. Конфликт, закончившийся захватом Веневитина, на момент публикации новости не комментировался никакими российскими официальными лицами.
- The Insider удалось подтвердить личность человека на видео. Телеграм-канал «Сирена» также пишет, что нашел в базах данных военнослужащего с именем Роман Веневитин, который учился в общевойсковой академии ВС России. По данным канала, ему 45 лет, ранее он работал в охранном агентстве в Нижегородской области.
Российский турист погиб в Абхазии из-за камнепада
В Абхазии в результате падения обломков скалы в Бзыбском ущелье на автомобиль УАЗ с туристами один из них погиб, а другая получила травмы.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, камнепад случился, когда автомобиль с туристами проезжал в Юпшарском каньоне. Погиб 27-летний житель Пензенской области, а 28-летняя туристка доставлена в больницу с переломом ноги.
Юпшарский каньон («Каменный мешок») находится по дороге к озеру Рица на высоте 400 метров над уровнем моря. Дорога проходит между двумя очень близко стоящими скалами, которые некогда были расколоты землетрясением. Самое узкое место каньона называется Юпшарские ворота, где две скалы практически сходятся, расстояние между ними не превышает 20 метров.
Минобороны РФ заявило о начале украинского контрнаступления
Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления в ночь на 5 июня на пяти участках на южнодонецком направлении. Украина никак не комментирует эти заявления. Независимых подтверждений активизации боевых действий нет.
Как утверждает российское военное ведомство, вооруженные силы Украины ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие части и подразделения. Было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, говорится в сообщении.
Как утверждают в Минобороны России, украинской армии не удалось достичь своих целей, наступление было остановлено силами Восточной группировки войск. В сообщении подчёркивается, что командующий объединенной группировкой войск , начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов «в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».
Вчера российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, сообщили об ударе украинских военных на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населённых пункта, о том же пишет ряд украинских источников.
Другие российские каналы пишут о «тактическом успехе» украинских войск, но подчёркивают, что прорыва обороны не произошло, а наступающие понесли потери в технике. Вечером в воскресенье российские телеграм-каналы начали писать о том, что российские военные «отбили все позиции». Каких-либо официальных комментариев украинской стороны о боях на этом направлении не было.
В условиях боевых действий получить независимое подтверждение заявлений участников конфликта затруднительно.
- Украина не будет заранее сообщать о дате наступления, которое ожидается на фронте в любое время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что тактика украинских военных постоянно меняется и они начнут действовать тогда, когда для контранступления наступит наилучшее время.
В Крыму по телевидению показали ролик о контрнаступлении Украины
В эфире нескольких кабельных телеканалов в аннесированном Россией Крыму показали ролик Минобороны Украины о том, что Украина начнет контрнаступление без уведомления об этом.
Как сообщил советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков, «взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, идет отключение сигнала». Информацию подтвердила Госпогранслужба Украины.
Предположительно, трансляцию взломали хакеры. Среди каналов, на которых появился украинский ролик - «Пятница» и «Россия».
Ролик опубликовало в своих аккаунтах в соцсетях в воскресенье Минобороны Украины. В нем от лица украинских военных содержится просьба соблюдать информационную тишину и говорится, что наступление начнется без предварительного уведомления.
Российские фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за Грузию
Федерация фигурного катания России разрешила выступающим в спортивных танцах на льду Диане Дэвис и Глебу Смолкину заявиться за сборную Грузии. Об этом сообщил американский журналист Дейв Лиз в своем блоге The Skating Lesson.
Окончательное решение о допуске российских фигуристов в новом статусе к соревнованиям должна принять международная федерация (ISU). Отмечается, что это может произойти уже на следующей неделе.
При этом актер Борис Смолкин не подтверждает новость о переходе своего сына в другую сборную.
«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», – сказал Борис Смолкин.
По правилам ISU, для смены спортивного гражданства российские фигуристы должны на протяжении года жить в новой стране, а также не выступать за Россию. Пара Дэвис и Смолкин представляла Россию на Зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года, где заняла 14 место. С тех пор за национальную сборную она не выступала.
Диана Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. В связи с этим, чтобы иметь возможность выступать на крупных международных турнирах, десятки российских спортсменов сменили гражданство. Среди них - трехкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, победитель крупных международных соревнований велогонщик Павел Сиваков.
Россия в 2024 году вновь сократит добычу нефти
Российская квота добычи нефти в рамках договоренностей в формате ОПЕК+ в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки. Это следует из решений, принятых на встрече представителей стран ОПЕК+ в Вене 4 июня.
При этом, по словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не отказывается от добровольного обязательства добывать на 500 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем предусмотрено квотой.
На 2023 год квота России составляет 10478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9828 тысяч (а с учетом добровольного сокращения – до 9328 тысяч).
При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной – 10478 тысяч баррелей. Всего страны ОПЕК+ договорились снизить в будущем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.
Цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, на месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
На пресс-конференции после встречи ОПЕК+ Новак заявил, что у России и Саудовской Аравии нет никаких разногласий.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Саудовская Аравия недовольна действиями России в сфере добычи нефти, считая, что Москва не придерживается взятых на себя в рамках ОПЕК+ обязательств по сокращению объемов добычи нефти. В Эр-Рияде, как утверждало издание, считают, что Россия продолжает поставлять на мировой рынок больше сырой нефти, чем было согласовано, и это приводит к стагнации цен на нефть, в то время как Саудовская Аравия хотела бы их повышения.
- ОПЕК+ - неформальная организация, объединяющая страны, входящие в международную организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), где ведущую роль играет Саудовская Аравия, и ряд государств, не являющихся членами ОПЕК, в том числе и Россию.
- Страны Запада в прошлом году ввели ограничения на ввоз российской нефти, а также так называемый потолок цен. Москва, однако, продолжает активно продавать свою нефть странам, не присоединившимся к санкциям.
Власти Украины: объявлять о наступлении заранее не будут
Украина не будет заранее сообщать о дате наступления, которое ожидается на фронте в любое время. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что тактика украинских военных постоянно меняется и они начнут действовать тогда, когда для контрнаступления наступит наилучшее время.
В воскресенье представитель Минобороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, на котором украинские военные призывают соблюдать тишину. Ролик заканчивается словами: «Планы любят тишину. Объявления о начале не будет».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, касающихся ожидаемого наступления украинских сил: он заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям, однако ему сложно назвать дату, когда начнется наступление.
Российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, в воскресенье сообщили об ударе украинских военных в районе поселка Великая Новоселка, на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населенных пункта к югу от Великой Новоселки, Новодаровку и Нескучное, о том же пишет ряд украинских источников.
Другие российские каналы пишут о «тактическом успехе» украинских войск, но подчеркивают, что прорыва обороны не произошло, а наступающие понесли потери в технике. Такую же оценку событий дал Владимир Рогов, один из назначенных Россией чиновников в Запорожской области. Каких-либо официальных комментариев украинской стороны о боях на этом направлении не было.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский при этом заявил о продвижении украинских военных на 400 метров на Сватовском направлении. Ряд российских комментаторов также сообщил о присутствии украинских военных в дачном массиве «Сады» к юго-западу от Бахмута. Эта территория входит в черту города, основная часть которого находится под контролем России. Пригожин на днях сообщил о передаче позиций в Бахмуте от ЧВК «Вагнер» к регулярной армии.
В условиях боевых действий затруднительно получить независимое подтверждение утверждений участников конфликта.
Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет курсировать между Сочи и Сухуми
В июне из Сочи в Сухуми запустят круизный лайнер «Князь Владимир». Об этом РИА «Новости» сообщил директор сочинского морского порта Юрий Владимиров.
«Князь Владимир» прибудет в порт Сочи 21 июня. Первый рейс в самопровозглашенную республику Абхазия назначен на 29 июня. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухуми, где будет стоять три дня. Всего за летний сезон лайнер совершит 11 рейсов.
Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере «Князь Владимир» увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров.
«Князь Владимир» – девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи, пишет информагентство «Апсныпресс».
Оппозиционер о «кадыровцах» в Грузии: вызывает тревогу, но не удивление
Грузинский оппозиционер Гига Бокерия комментирует пребывание «кадыровцев» в Грузии. Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявляет, что это вызывает тревогу, но не удивление, поскольку режим олигарха Бидзины Иванишвили - это вассальство России.
«Один из народов внутреннего ваcсальства российской власти приехал погостить к другому вассалу на той территории, где они пока контролируют аппарат безопасности. Этот факт вызывает тревогу, но не удивление», - цитирует политика SOVA.
Грузинские СМИ заявили на основании распространенных в соцсетях кадров о том, что на территории Грузии находились представители близкого окружения главы Чечни. Пребывание «кадыровцев» зафиксировали на улицах Батуми, Гори, Натахтари, Тбилиси и других локациях.
Однако в МВД Грузии пока никак не комментируют волнения грузинской общественности по этому поводу.
РДК предложил встречу губернатору Гладкову. Тот согласился - в другом месте
Воюющий на стороне Украины Русский добровольческий корпус 4 июня разместил в телеграм-канале видео с подписью: «Снова на родной земле».
Также в этом сообщении отмечается, что «передовая штурмовая группа РДК и ЛСР (Легион «Свобода России». – РС) заходит с боями в пригород Шебекино Белгородской области. На записи, как отмечает «Медуза», показаны люди в камуфляже, которые передвигаются по населенному пункту. Когда и где была сделана съемка, не уточняется.
В другом размещенном в воскресенье в телеграм-канале РДК посте содержится обращение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Ему предлагают передать двух «пленных русских солдат» в обмен на личную встречу в «стенах храма в Новой Таволжанке». На видео показывают предполагаемых пленных.
Гладков незадолго до предложенного РДК времени встречи опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором, назвав бойцов РДК «убийцами» и «фашистами», фактически согласился на нее, но не в Новой Таволжанке, а на пограничном переходе Шебекино. По словам Гладкова, пленных, скорее всего, убили, но если они все же живы, он согласен на встречу. Тем самым он де-факто признал людей, показанных на видео РДК, российскими военнопленными.
Также Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.
В свою очередь, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, близкий к легиону «Свобода России», публикует карту боев на российской территории с утверждением, что бойцы РДК и ЛСР уже контролируют четыре населенных пункта. Независимых подтверждений этого пока нет.
Ранее 4 июня власти Белгородской области и российские провоенные телеграм-каналы сообщали лишь об обстрелах в регионе. «Шебекинский округ под обстрелом... Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания...» – написал в соцсетях Вячеслав Гладков. Среди прочего он сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском районе и повреждении снарядами крыши четырехэтажки в Новой Таволжанке.
В воскресенье Гладков также написал в телеграм-канале, что над Белгородом сработала система ПВО, и призвал «временно покинуть дома» жителей приграничных населенных пунктов.
Одновременно 4 июня появилась информация о том, что участие в одном из рейдов в Белгородскую область, совместно с РДК, подтвердил Польский добровольческий корпус, тоже воюющий на стороне Украины. О видео, снятом в приграничном российском регионе и размещенном в телеграм-канале Польского корпуса, сообщает, в частности, агентство УНИАН. Дата и место съемки неизвестны. Но отмечается, что речь идет о событиях 22 мая.
- В последние дни местные власти заявляют об обстрелах приграничного города Шебекино со стороны ВСУ почти каждый день. Украина их не комментирует.
- О предыдущем рейде в Белгородскую область бойцов проукраинских формирований сообщалось 1 июня. Минобороны России в тот день заявило о «сорванной попытке вторжения» в регион.
- В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве подчеркивали, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку «корпус» не является частью ее вооруженных сил и состоит из российских граждан.
В Тбилиси состоялась акция в поддержку Алексея Навального
В Тбилиси состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
На митинг в Тбилиси вышли около 50 человек - релокантов из РФ. Протестующие собрались у секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Каждый мог высказать свое мнение с помощью специально установленного микрофона.
Напомним, команда российского оппозиционера, который сидит в колонии в РФ, призывала жителей России и других стран выйти 4 июня и поддержать Алексея Навального. Дата выбрана не случайно - сегодня Навальному исполнилось 47 лет.
Meduza сообщает, что в городе Хабаровск задержаны два участника акции в поддержку российского оппозиционера. У других - полиция проверяет документы, отмечая, что «акция не согласована» и предупреждает о «недопустимости нарушения закона».
В Аджарии открылся летний туристический сезон
В Аджарии открылся летний туристический сезон, сообщает «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма.
На территории, прилегающей к Башне Азбуки в Батуми, прошли различные мероприятия. На пляже было проведено шоу воздушных змеев, также состоялся веломарафон, для туристов устроены открытые кафе и рынки, где предприниматели предлагают гостям свою продукцию.
«В этом году впервые летний фестиваль – двухдневный и открылся он раньше традиционного, 3 июня. В первый день фестиваля состоялся грандиозный концерт. Летний туристический сезон в Батуми открылся выступлением Нуцы Бузаладзе. В летнем фестивале приняли участие музыкальные группы Loudspeakers, Monster Lobsters.
В этом году в Аджарии ожидают более 4 миллионов визитеров. Регион готов принять местных и иностранных визитеров.
По сравнению с первым кварталом 2023 года количество иностранных гостей в Аджарии удвоилось. Соответственно, доходы от туризма и путешествий увеличились на 102%. Также увеличилось количество международных визитов в Батумском аэропорту. По имеющимся данным, количество запланированных на июнь полетов по международным направлениям сравнительно с прошлым годом увеличилось на 42%.
Батуми, как город международных фестивалей, в этом году станет центром спортивных, культурных и туристических мероприятий. В Батуми запланированы такие важные и международные мероприятия, как Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года, гала-мероприятие World Tourism Awards. Также следует отметить, что Батумский стадион будет бороться за звание лучшего публичного здания», - отмечается в информации Национальной администрации туризма.
СМИ и соцсети пишут о визите «кадыровцев» в Грузию
Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» накануне опубликовал видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали близ села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми.
Пользователи соцсетей пишут о визите в Грузию «кадыровцев». Сообщается, что автомобиль с такими же номерами можно заметить в старом инстаграм-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова.
«Кавказский узел» писал, что Ахметханов – владелец компании «Юг-нефть». В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» подтвердили связь Ахметханова с преступным миром. Сообщалось, что он – чеченский авторитет по кличке «Черт».
В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.
Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.
Позже сначала сообщалось, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село.
В настоящее время неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов. Грузинские власти информацию, обсуждаемую в соцсетях и СМИ, пока не комментировали.
По информации «Мтавари», «кадыровцы» находились в Грузии в течение нескольких дней, уже покинули страну через грузино-турецкую границу.
- Как пишет сайт Кавказ.Реалии, о предполагаемой поездке окружения Рамзана Кадырова в Турцию также 31 мая заявили в чеченских оппозиционных телеграм-каналах. Через день командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев опубликовал скриншот обозначенного на карте отеля Concorde De Luxe Resort в турецкой Анталье, предположительно намекая на свое присутствие там. 3 июня телеграм-канал Security Turkey опубликовал скриншоты сторис Чалаева, где семь человек в черной одежде и сумками сидят, предположительно, в одном из ТЦ в Анталье (судя по вывеске с названием города).
Премьер-министр Грузии принял участие в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Общественный вещатель.
Тожественная церемония прошла в Анкаре во дворце президента Турецкой Республики. Реджеп Тайип Эрдоган обратился к гостям мероприятия. После инаугурации Реджеп Эрдоган дал официальный ужин для высоких гостей во дворце Чанкая.
На церемонии инаугурации присутствовали представители около 100 стран, в том числе главы государств, премьер-министры, а также делегации высокого уровня и представители международных организаций.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая во втором туре был переизбран главой государства – после того, как ему не удалось набрать более 50 процентов голосов, необходимых для победы в первом туре, прошедшем 14 мая. При этом Эрдоган, судя по всему, не намерен менять ни свою неэффективную внутреннюю политику, несмотря на усугубляющийся в Турции экономический кризис и недовольство им многих слоев населения, ни внешнеполитический курс, раздражающий союзников по НАТО.
- Результаты голосования свидетельствуют, что Реджеп Тайип Эрдоган продлевает свое фактически 20-летнее правление еще на пять лет. По длительности пребывания главой государства Эрдоган обгоняет основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка, правившего с 1923 по 1938 годы.
Министр обороны Китая назвал перспективу конфликта с США «бедствием»
Министр обороны Китая Ли Шанфу на саммите в Сингапуре заявил, что Китай нацелен на диалог с США. Возможность открытой конфронтации с США он назвал «невыносимым бедствием для всего мира».
Ли Шанфу уточнил, что несмотря на все различия систем США и Китая, они должны искать общие интересы и основания для сотрудничества. В то же время он обвинил США и их союзников в попытках дестабилизировать обстановку в тихоокеанском регионе.
Министр упомянул, что утром в воскресенье китайский военный корабль чуть не столкнулся с американским, который принимал участие в совместных с Канадой учениях в Тайваньском проливе. Он назвал военное присутствие США и Канады в околокитайских водах провокацией и заявил, что если США не хотят обострения конфликта, они должны вывести свои военные суда из зоны интересов Китая.
Это было первое крупное выступление Ли Шанфу с момента вступления в должность министра обороны в марте. Всего несколько дней назад он отказался встречаться со своим американским коллегой Ллойдом Остином для прямых переговоров.
Ллойд Остин, выступая на том же сингапурском саммите «Шангри-Ла Диалог» в субботу, тоже признал, что если Китай начнет военные действия против Тайваня, это станет катастрофой для мировой экономики. Он подчеркнул, что США поддерживают независимость Тайваня.
Остин сказал, что не считает конфликт неизбежным. По его мнению, весь мир заинтересован в безопасности судоходства в Тайваньском проливе, и война там поставила бы под угрозу всю мировую торговлю.
«Для ответственных лидеров, - заявил Остин, - Подходящее время для диалога - любой момент. Этот момент - сейчас. Диалог - не поблажка, а необходимость».
- КНР считает Тайвань частью своей территории и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили «объединение с Тайванем» своей «исторической миссией», которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.
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