Пригожин выложил видео допроса захваченного подполковника армии РФ

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео допроса российского военнослужащего, который называет себя подполковником, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Веневитиным. Предположительно, он был захвачен и разоружён сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины.

Ранее был опубликован рапорт, согласно которому 17 мая бойцы ЧВК вступили в перестрелку с военнослужащими российской армии около села Семигорье недалеко от Бахмута. В документе утверждается, что наёмники обнаружили, что военные минируют пути отступления для ЧВК «Вагнер». При попытке разминирования они были обстреляны со стороны занятых военными позиций. В ходе этого боя, как утверждается, и был повреждён автомобиль «Урал», о котором говорит на допросе Веневитин.

Вероятно, это первое открытое столкновение между российскими военными и вагнеровцами, о котором сообщается публично. В рапорте говорится, что вагнеровцы якобы задержали группу военнослужащих, которую возглавлял подполковник, командир 72-й мотострелковой бригады, который, как утверждается, был пьян.

На видео допроса Веневитин признаётся в том, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК «Вагнер», а также в том, что обстрелял машину «Урал», в которой находились вагнеровцы, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что сделал это «из личной неприязни», а на вопрос о том, как можно охарактеризовать его действия, после долгой паузы отвечает «виноват».

В ходе российского вторжения в Украину формирования, воюющие со стороны России, регулярно оказываются без общего командования и вступают в конфликты друг с другом, отмечали ранее западные военные эксперты. На фоне боёв за Бахмут Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Пригожин обвинял их в нехватке боеприпасов, сдаче «российской земли» и обещал, что будет разбираться с ними, пока «этих персонажей не настигнет возмездие».

Минобороны такие заявления не комментирует. Конфликт, закончившийся захватом Веневитина, на момент публикации новости не комментировался никакими российскими официальными лицами.