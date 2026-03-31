Бывший министр иностранных дел назначен послом Грузии в Великобритании

Илия Дарчиашвили, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве экс-премьера Ираклия Гарибашвили, назначен послом в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

«Илие Дарчиашвили присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла», - говорится в заявлении ведомства.

Илия Дарчиашвили имеет многолетний опыт работы как в дипломатической службе, так и на различных государственных должностях. в 2022–2024 годах он занимал должность главы МИД. Ранее он был руководителем администрации правительства, заместителем министра инфраструктуры, а также послом Грузии в Польше.

Дарчиашвили вступает в должность на фоне похолодания отношений с Великобританией.

10 апреля 2025 года Лондон ввел финансовые санкции против Генерального прокурора и трех высокопоставленных чиновников.

24 февраля 2026-го, в четвертую годовщину начала войны в Украине, Великобритания ввела санкции против проправительственных СМИ «Имеди» и POSTV.