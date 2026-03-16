Михаил Кавелашвили желает ввести санкции против Великобритании

Грузинский президент Михаил Кавелашвили считает, что Великобритании обязательно должен быть дан ответ за введение санкций против телеканалов «Имеди» и POSTV. «Президент обязан защищать средства массовой информации», заявил Кавелашвили и в очередной раз назвал санкции абсурдными:

«На этот конкретный факт даже трудно ответить серьёзно. Но если связать это с другими событиями, о которых мы говорили ранее, становится понятно, что это сообщения, управляемые одной силой – своего рода механизм наказания. Нет никакой разницы между отказом в предоставлении Грузии статуса кандидата, санкциями против «Имеди» и POSTV, санкциями против Бидзины Иванишвили и наших высокопоставленных чиновников, вымышленной темой так называемого «камита», различными резолюциями, а также сюжетами, распространёнными BBC, CNN и многими другими СМИ о том, что мы якобы убиваем бывшего президента Михаил Саакашвили, что его пытают и так далее. Это тот же самый нарратив – одна и та же сеть».

При этом Кавелашвили утверждает, что несмотря на на санкции, грузинские власти «относятся к Великобритании с ответственностью и уважением. Однако на подобные действия обязательно должен последовать соответствующий ответ, поскольку такие шаги неприемлемы», сказал Кавелашвили.

24 февраля, ровно через четыре года после начала войны в Украине, Великобритания обновила список санкций, введённых против Россия. В рамках этого решения британское правительство также ввело финансовые санкции против двух действующих в Грузии провластных телеканалов – «Имеди» и POSTV.

Основанием для санкций названа «дезинформация с целью дестабилизации». В обоих случаях указана одинаковая причина:

«Они распространяют намеренно вводящую в заблуждение информацию о полномасштабном вторжении России в Украину, в основном среди аудитории, находящейся в Грузии. Информацию, которая поддерживает или способствует политике или действиям, направленным на дестабилизацию Украины либо подрыв или угрозу её территориальной целостности, суверенитету или независимости».