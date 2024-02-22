Бжания рассказал об «определенных обязательствах» перед Россией

Стратегическое партнерство с Россией налагает на Абхазию «определенные обязательства», заявил лидер самопровозглашенной республики Аслан Бжания, комментируя ограничение деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

«Если деятельность (USAID) запрещена на территории Российской Федерации c 2012 года... В этих непростых условиях, когда идут боевые действия, фактически идет крупномасштабная война, можем ли мы, как союзники и стратегические партнеры, позволить деятельность недружественной, враждебной России организации здесь, на территории Абхазии?» – сказал он.

Бжания обратился к главе абхазского МИДа Иналу Ардзинба.

«Вот так надо, Инал нам острые вещи говорить. Дипломатический язык, он, конечно, симпатичен, но не всегда понятен общественности и обычным людям. Если мы союзники, если мы стратегические партнеры, это налагает на нас определенные обязательства», – добавил он.

По словам Бжания, «точка взаимоотношений с Российской Федерацией» должна быть «еще выше, потому что в этом есть коренной интерес народа Абхазии».

Напомним, что в конце прошлого года абхазские власти объявили о запрете проектов USAID. Кроме того, руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата.