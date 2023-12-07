В Абхазии решили запретить проекты, финансируемые USAID

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщает о задействовании новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН. По словам Ардзинба, соответствующая необходимость указанного подхода была продиктована «непрозрачной деятельностью и попытками дезинформирования МИД Абхазии»:

«В Министерство иностранных дел Республики Абхазия поступила анкета проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования с МИД Абхазии. Донором указанного проекта выступает организация USAID (Агентство США по международному развитию - центральный орган государственной власти США, подведомственный Государственному департаменту США). Бюджет проекта составляет 8 млн долларов США. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта.

В ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев.

Обращаем внимание на то, что на официальных сайтах органов государственной власти США опубликована информация, представляющая угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В частности, на официальном сайте USAID подтверждается системное сотрудничество USAID и Программы развития ООН, партнерство данных организаций в контексте реализации проекта «Партнерство для устойчивости», который реализуется в нашей стране.

Данный проект на сайте USAID описывается следующим образом: «Программа USAID «Партнерство для устойчивости» является флагманской инициативой, направленной на решение ключевой проблемы в Грузии: создание широких возможностей для взаимодействия между людьми, живущими по разные стороны административной линии, отделяющей Абхазию от остальной части Грузии. В партнерстве с ПР ООН USAID оказывает критически важную помощь оккупированной Россией Абхазии, включая экстренную помощь для спасения жизней, для борьбы с COVID-19, и уделяет особое внимание развитию трансграничных связей, особенно экономических связей. USAID создал программу совместно с местными неправительственными организациями, правительства Грузии и организациями ООН, имеющими подтвержденный опыт и доступ в оккупированную Россией Абхазию… Созданные связи будут противодействовать пагубному влиянию Кремля и улучшат перспективы мирного примирения».

В абхазском МИДе заявляют, что «размытые цели и задачи» служат достижению главной цели – «созданию общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии», а также ссылаются на официальную стратегию USAID, Абхазия в этом документе рассматривается как «оккупированная территория Грузии», а вся деятельность нацелена на «восстановление территориальной целостности «противодействие пагубному влиянию Кремля».

«В связи с изложенными фактами приняты следующие решения:

Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.

Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.

Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.

Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.

МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия будет и впредь пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела, общественно-политические процессы в Республике Абхазия со стороны МНПО и Агентств ООН, а также запрещать реализацию проектов, угрожающих национальной безопасности нашей страны», - говорится в заявлении.