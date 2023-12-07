В Абхазии решили запретить проекты, финансируемые USAID

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщает о задействовании новых подходов к взаимодействию с международными неправительственными организациями и агентствами ООН. По словам Ардзинба, соответствующая необходимость указанного подхода была продиктована «непрозрачной деятельностью и попытками дезинформирования МИД Абхазии»:
«В Министерство иностранных дел Республики Абхазия поступила анкета проекта Программы развития ООН «Партнерство для устойчивости» для ее согласования с МИД Абхазии. Донором указанного проекта выступает организация USAID (Агентство США по международному развитию - центральный орган государственной власти США, подведомственный Государственному департаменту США). Бюджет проекта составляет 8 млн долларов США. В анкете были указаны, как это выяснилось, намеренно размытые формулировки целей и задач данного проекта.
В ходе практической реализации указанного проекта были выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев.
Обращаем внимание на то, что на официальных сайтах органов государственной власти США опубликована информация, представляющая угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В частности, на официальном сайте USAID подтверждается системное сотрудничество USAID и Программы развития ООН, партнерство данных организаций в контексте реализации проекта «Партнерство для устойчивости», который реализуется в нашей стране.
Данный проект на сайте USAID описывается следующим образом: «Программа USAID «Партнерство для устойчивости» является флагманской инициативой, направленной на решение ключевой проблемы в Грузии: создание широких возможностей для взаимодействия между людьми, живущими по разные стороны административной линии, отделяющей Абхазию от остальной части Грузии. В партнерстве с ПР ООН USAID оказывает критически важную помощь оккупированной Россией Абхазии, включая экстренную помощь для спасения жизней, для борьбы с COVID-19, и уделяет особое внимание развитию трансграничных связей, особенно экономических связей. USAID создал программу совместно с местными неправительственными организациями, правительства Грузии и организациями ООН, имеющими подтвержденный опыт и доступ в оккупированную Россией Абхазию… Созданные связи будут противодействовать пагубному влиянию Кремля и улучшат перспективы мирного примирения».
В абхазском МИДе заявляют, что «размытые цели и задачи» служат достижению главной цели – «созданию общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии», а также ссылаются на официальную стратегию USAID, Абхазия в этом документе рассматривается как «оккупированная территория Грузии», а вся деятельность нацелена на «восстановление территориальной целостности «противодействие пагубному влиянию Кремля».
«В связи с изложенными фактами приняты следующие решения:
- Объявить персоной нон грата регионального руководителя USAID Джона Пеннела.
- Новые проекты при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID больше не будут сертифицироваться Министерством иностранных дел Республики Абхазия.
- Запрещается реализовывать проекты, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.
- Министерство иностранных дел Республики Абхазия не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающей цели и задачи проекта.
- Запрещается финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.
- МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с Министерством иностранных дел Республики Абхазия выделение финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любые мероприятия, проводимые в рамках согласованных проектов.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия будет и впредь пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела, общественно-политические процессы в Республике Абхазия со стороны МНПО и Агентств ООН, а также запрещать реализацию проектов, угрожающих национальной безопасности нашей страны», - говорится в заявлении.
- В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
- В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
- Позже глава абхазского ведомства Инал Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа, заявив, что МИД берет на особый контроль любое взаимодействие с этим фондом.
- Инал Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
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