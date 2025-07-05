Часть лидеров «Лело» покинула политсовет партии из-за решения по выборам

Несколько членов «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» покинули руководящие должности после решения партии участвовать в муниципальных выборах 4 октября.

Политсовет политической силы покинули, в частности, исполнительный секретарь Дея Метревели, глава тбилисской организации Саба Буадзе и экс-депутат Анна Нацвлишвили.

Метревели написала, что считает единственным эффективным способом борьбы с режимом – единство, а потому для неё «крайне важно», чтобы партия была частью «большого национального движения». Она сожалеет, что оппозиционные силы не смогли договориться о едином плане действий на выборах.

«Не считаю целесообразным, чтобы часть партий участвовала, а часть бойкотировала. Решение «Сильной Грузии» участвовать в выборах не является последовательным на фоне принципиального шага Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые выбрали тюрьму, но остались верны общей борьбе», – написала Метревели.

При этом она подчёркивает, что остаётся в борьбе за «свободу Грузии и её европейское будущее». Неясно, означает ли это и выход из партии.

Саба Буадзе также заявил, что не согласен с участием в выборах и считает это «большой ошибкой», противоречащей прежнему решению партии отказаться от парламентских мандатов. Он отметил, что остаётся в партии – до освобождения Хазарадзе и Джапаридзе (они приговорены к восьми месяцам тюрьмы из-за неявки на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента).

Анна Нацвлишвили подчеркнула, что не поддерживает решение участвовать в выборах и поэтому покидает политсовет.

«Слабостью проевропейского фланга стало то, что не было создано формата для принятия общих решений. Если бы он существовал, всё могло бы развиваться по-другому», – отметила она.

Нацвлишвили добавила, что не разделяет обвинений в адрес коллег о том, что «кто-то продался», и просит не распространять подобные комментарии на её странице. Она подчёркивает, что продолжит борьбу за независимую, европейскую, сильную и справедливую Грузию – независимо от своей партийной принадлежности.

Критикуют решение «Сильной Грузии» и другие оппозиционные партии, в том числе объявившие бойкот голосованию:

«Единое национальное движение»

«Ахали» («Коалиция за перемены»)

«Площадь Свободы» (бывший член коалиции «Сильная Грузия»)

«Европейская Грузия»

«Стратегия Агмашенебели»

«Гирчи-Больше Свободы»

«Дроа»

«Федералисты»

За четыре месяца до местных выборов в тюрьме одновременно находятся восемь политиков. Шестеро из них - лидеры разных оппозиционных политических партий. Все они находятся в заключении за неявку в парламентскую следственную комиссию.

4 июля Михаил Кавелашвили пообещал помиловать заключённых политиков, если те согласятся принять участие в предстоящих муниципальных выборах. Соответствующее заявление президент, чью легитимность не признают оппозиция и часть грузинской общественности, опубликовал на своей странице в Facebook.

Из оппозиционных партий в муниципальных выборах планируют принять участие «Сильная Грузия», «Гахария – за Грузию» и «Гирчи» (Яго Хвичия).