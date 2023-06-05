«Чеченскому кортежу» в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение ПДД

«Чеченскому кортежу», участников которого грузинские СМИ называют «кадыровцами», в Грузии выписали более 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Информация о штрафах, выписанных на основе данных с камер видеофиксации, опубликована в открытом доступе на сайте МВД Грузии.

Общая сумма штрафов для пяти автомобилей (номерные знаки – A777AC77, C777CE77, A777AK77, O777OC77, B800EC797) составляет 7450 лари (2800 долларов).

Штрафы, предположительно, пока не оплачены. Телеканала «Мтавари» ранее сообщил, что чеченцы уже покинули страну через грузино-турецкую границу.

Первое нарушение фиксируется 22 мая в Тбилиси, последнее – 3 июня на центральной автомагистрали в Западной Грузии. Большая часть штрафов приходится на превышение скорости.

В правящей партии «Грузинская мечта» при этом настаивают, что Грузию посещали не «кадыровцы», а, напротив, противостоящие главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом, в частности, заявил депутат Дмитрий (Дито) Самхарадзе.

«Да! На данном этапе мне удалось разузнать, что в Грузии вместе со своими друзьями побывали отправленный в отставку мэр Грозного и задержанный Кадыровым бизнесмен. Ни один из них не нарушал «Закона об оккупации». Другие детали пограничник и так не выясняет – человек не в розыске и не нарушил закон об оккупации – этого достаточно. Соответственно, проблему никто не создавал, они въехали, как туристы, потратили деньги и уехали. И если бы у них было какое-либо нарушение, никто бы их не впустил», – написал Самхарадзе в соцсети.

О визите уроженцев Чечни в Грузию накануне сообщили СМИ и пользователи социальных сетей. По неподтвержденным данным, в стране находился бизнесмен, владелец компании «Юг-нефть» Асламбек Ахметханов. «Кавказский узел» писал, что в 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники «Кавказского узла» заявляли о связи Ахметханова (по кличке «Черт») с преступным миром.

В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.

Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.

Позже сначала стало известно, что Ахметханов не выходил на связь с родственниками после угроз Кадырова, а затем вернулся в родное село. О каком-либо противостоянии с главой Чечни с тех пор не сообщалось.

В МВД Грузии и Службе госбезопасности страны информацию о визите «чеченского кортежа» пока не комментировали.