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Турецкие СМИ назвали имена россиян, арестованных по обвинению в шпионаже
В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них — четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.
Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.
Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии — Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.
Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.
- О задержании иностранцев в Турции стало известно в начале октября. Спецоперацию против них проводили Национальная разведывательная организация и Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула. Сообщалось, что у подозреваемых были изъяты три пистолета и патроны к ним и другому оружию.
- В 2016 году в Турции по подозрению в убийстве были задержаны, а позднее осуждены россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству на территории страны семерых чеченцев – сторонников независимости республики.
- Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей признанного в России экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа.
Другие новости дня
Премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье.
По информации пресс-службы правительства, глава Кабмина поблагодарил МККК за важную работу, проводимую организацией в Грузии, «в частности на оккупированных территориях – в Абхазии и в Цхинвальском регионе».
«Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии ценит поддержку Международного комитета Красного Креста пострадавшему от конфликта населению, которая включает гуманитарную помощь населению, проживающему в Абхазии и в Цхинвальском регионе, а также вдоль линии оккупации.
На встрече особо была подчеркнута деятельность Международного комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести и возвращению их семьям. Премьер-министр заявил, что роль и поддержка МККК как нейтрального посредника в реализации этой программы имеет решающее значение, и подтвердил свою готовность продолжить сотрудничество с Комитетом в этом направлении», – говорится в пресс-релизе грузинского правительства.
Ранее вице-президент МККК Жил Карбонье посетил Баку и встретился с представителями властей Азербайджана.
В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса
В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса AY.4.2 . Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
От "классического" дельта-штамма новый вариант отличается двумя шипами. Сейчас ученые изучают, насколько эта мутация заразнее остальных, отметил эксперт.
По словам Хафизова, вероятность широкого распространения нового варианта дельта штамма в России и мире достаточно высока. "Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто ещё не переболел коронавирусной инфекцией", — сказал Хафизов. Он добавил, что российские вакцины достаточно эффективны против AY.4.2.
Накануне министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что в стране распространяется новый вариант дельта-штамма. На него приходится уже почти 10 процентов всех случаев заражения коронавирусом в стране. Однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства. "Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы альфа и дельта, которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10 процентов", - сказал Франсуа Баллу, директор института генетики при Университетском колледже Лондона.
В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. Накануне суточный максимум смертей обновился в тринадцатый раз за октябрь. В 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1028 человек. По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заражения коронавирусом.
Вчера президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Власти пошли на такие меры, чтобы прервать цепочки распространения вируса среди населения.
COVID-19 в Грузии: 4411 новых случаев, 29 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 29 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9617.
За сутки в стране выявили 4411 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 700 тестов: PCR-тестов – 20 022, экспресс–тестов на антиген – 33 678.
Выздоровели еще 2896 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 680 182, выздоровевших – 622 181.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,21%, за последние 14 дней составляет 8,83%, за неделю – 9,05%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5194 человека, всего в Грузии использовано 1 932 643 вакцины.
МВД России объявило в розыск Любовь Соболь
Российские власти объявили в розыск одну из ближайших соратниц Алексея Навального Любовь Соболь. Её карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД.
В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала.
Ранее Соболь была осуждена по другому делу - о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил оппозиционерке год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального, и поговорить с ним.
В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.
- "Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
- Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи. Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве зимой 2021 года проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись.
- Большинство обвиняемых по "санитарному делу" приговорили к ограничению свободы на срок от года до двух лет.
Коронавирус в Абхазии: 163 новых случая, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 541 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 163 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 94 пациента. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 44 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 34, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 361 человек. Зарегистрировано 435 летальных случаев. Выздоровели 25 117 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В случае победы: Ника Мелия представил коалиционное правительство
Кандидат от главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» на пост мэра Тбилиси Ника Мелия представил коалиционное правительство из представителей разных оппозиционных партий, которое будет управлять столицей в случае его победы во втором туре, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно официальным результатам муниципальных выборов 2 октября, мэры практически всех крупных городов Грузии должны определиться во втором туре, который состоится 30 октября. Представители «Грузинской мечты» не смогли победить в первом туре в 20 городах: Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави.
В Тбилиси конкурентом Ники Мелия является действующий мэр столицы и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
«Я впервые в истории хочу представить коалиционную команду, чтобы все заранее увидели, кто будет управлять городом и станет партнером жителей Тбилиси», - сказал Мелия на презентации. Он отметил, что формирование коалиционного правительства стало «сложным решением» и только время покажет, оправдает ли оно себя.
Мелия также сообщил, что в случае победы на выборах мэра он откажется от поста председателя партии ЕНД, который занимает с января 2021 года и станет рядовым членом партии. «Я не считаю правильным быть избранным мэром 1,5-миллионой столицы и проводить заседания городского правительства в мэрии одновременно с совещаниями в своей партии. Я не был бы честным в отношении тбилисцев, если бы занимал две должности» - пояснил Мелия.
Вице-мэрами в столичном правительстве в случае победы Ники Мелия станут:
- Мамука Хазарадзе – лидер и основатель партии «Лело»;
- Зураб Джапаридзе – лидер партии «Гирчи – Больше свободы»;
- Элене Хоштария – лидер партии «Дроа»;
- Ираклий Абесадзе – представитель партии «Европейская Грузия».
Кандидаты на посты глав муниципальных служб:
- Служба здравоохранения и соцзащиты - Софо Джапаридзе, ЕНД;
- Служба культуры, спорта и дел молодежи - Дея Метревели, партия «Лело»;
- Антикоррупционная служба – Георгий Нониашвили, партия «Европейская Грузия»;
- Служба закупок - Мамука Ачба, партия «Единая Грузия»;
- Муниципальная инспекция - Дмитрий Бидзинашвили, партия «Единое национальное движение»;
- Юридическая служба Гига Лемонжава – партия «Дроа»;
- Администрация мэрии - Давид Лагвилава, ЕНД;
- Транспортная служба - Васо Урушадзе, беспартийный;
- Глава «Фонда развития Тбилиси» - Ника Вачеишвили, беспартийный;
- Глава «Тбилсервис групп» - Бесо Гарзделиани, беспартийный.
В команде Ники Мелия представлены и кандидаты на пост глав районов Тбилиси, среди которых также представители разных оппозиционных партий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с членами «Талибана»
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с представителями движения «Талибан», признанного в России террористическим. Агентство «Интерфакс» приводит цитату Лаврова, который назвал делегацию талибов «уважаемой» и подчеркнул, что российские власти «удовлетворены уровнем практического взаимодействия» с новыми афганскими властями.
После встречи с Лавровым, которая прошла в московском «Президент-отеле», представители «Талибана» приняли участие в переговорах с делегациями стран азиатского региона. На них обсуждался вопрос международного признания власти талибов.
- 15 августа радикальное движение «Талибан», признанное во многих странах мира террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов. Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая ее официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.
- «Талибан» владел большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год. Движение лишилось контроля над страной после военной операции США и их союзников. Нынешнее наступление талибов началось в преддверии вывода американских войск из страны.
Ираклий Гарибашвили: Ни Фотыга, ни Кубилюс для нашей страны ничего не значат
«Ни Фотыга, ни Кубилюс, ни кто-либо другой ничего не значат для меня и нашей страны», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Ираклию Гарибашвили задали вопрос о письме нескольких парламентариев, в том числе Анны Фотыги, в котором говорится, что заключение Михаила Саакашвили под стражей должно быть приостановлено до решения Страсбургского суда.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, никто не может противостоять верховенству закона и справедливости в этой стране.
«Хочу напомнить некоторым из перечисленных вами депутатов Европарламента, которых связывает личное знакомство, дружба с Михаилом Саакашвили, я не хочу продолжать… Один из самых активных, господин Глюксман, является мужем Эки Згуладзе. Сегодня этот человек, который был здесь все время, когда в стране свирепствовал террор, насилие и страдания, людей насиловали в тюрьмах, убивали, сегодня этот человек поучает нас. Кто вообще такая Фотига, как они посмели это. Это обычные манипуляции, призванные создать перед выборами ощущение, что от Европарламента исходит повышенное внимание», - сказал Гарибашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы, сообщает SOVA.
«По этому делу проведены следственные действия, истребованы видеоматериалы, а также изъяты телефоны и установлено, что Михаилу Саакашвили во въезде помог Элгуджа Цомая. Обвинения также предъявлены тем лицам, которые помогли ему в перемещении и не сообщили об этом правоохранительным органам. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми письменными доказательствами и видеоматериалами. Существуют и показания Элгуджи Цомая и других свидетелей», - заявил прокурор.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
«Лело для Грузии» и «Время пришло» подписали документ о сотрудничестве
Лидеры партий «Лело для Грузии» и «Время пришло» («Дроа») подписали документ о коалиционном сотрудничестве.
По словам Мамуки Хазарадзе, партии создали единый фронт, платформу для вывода страны из 30-летнего однопартийного управления.
«Это самое важное, чтобы в будущем в этой стране ни у одной личности и партии не было роскоши решать, как жить Грузии. Это результат тех консультаций, которые мы проводили с Элене Хоштария и коллегами, и наши цели и задачи совпадают. Мы будем платформой, которая станет гарантией завершения однопартийности и здоровой коалиции. Гарантией, которая никому не даст возможности однопартийного правления.
Я рад, что мы подписываем этот документ, который станет переломным. Если через 10 дней мы все поймем, что у коалиции, многопартийности нет альтернативы, тогда это будет тем моментом, когда нам всем вместе нужно будет взять на себя ответственность, пойти на выборы и противопоставить однопартийному правлению многопартийное управление», - заявил Хазарадзе, передает «ИнтерпрессНьюс».
Грузия открыла на четырех приграничных КПП пункты временной изоляции
Пункты временной изоляции граждан, у которых подтвердился или есть подозрение на коронавирус, открылись в четырех пропускных пунктах на границах Грузии. Это Тбилисский международный аэропорт, КПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница), КПП «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница) и «Садахло - автомобильная» (грузино-армянская граница).
В случае выявления или подозрения на наличие инфекции, пересекающие границу граждане будут переведены в изолированное помещение.
Проект «Обеспечение устойчивости управления границами и миграцией в Грузии» реализован Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Изоляционные пункты в контексте глобальной пандемии являются важным шагом на пути к обеспечению здоровья граждан и в то же время способствуют законной миграции, сказано в заявлении Службы доходов Минфина.
В открытии изоляционного пункта в Садахло на грузино-армянской границе сегодня приняли участие глава Международной организации по миграции (IOM) в Грузии Санья Селебич Луковак и представитель делегации ЕС Юрате Юодснуките, а также руководитель отдела международных отношений налоговой службы Грузии Самсон Уридия, сообщает агентство «Новости-Грузия.
«Еще раз хочу поблагодарить за поддержку проекта. Мы надеемся, что наше плодотворное, ориентированное на результат сотрудничество будет продолжаться и в будущем», - сказал на открытии заместитель начальника налоговой службы министерства финансов Владимир Хундадзе.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть в колонию в Ивановской области. ФОТО
Сотрудники мужской колонии строгого режима №4, расположенной в российском городе Кинешма (Ивановская область), поймали кота-«наркокурьера». Он пытался пронести на территорию исправительного учреждения марихуану.
«В ходе реализации оперативной информации в вечернее время на территории, прилегающей к исправительной колонии №4, сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота в ошейнике, который предпринял попытку проникнуть в колонию. Из ошейника кота было изъято вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое. На место происшествия вызваны сотрудники МО МВД "Кинешемский"», – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ивановской области.
Общий вес наркотика составил 5,21 грамма. Сейчас ищут тех, кто всё это придумал и отправил животное в колонию, пишет портал Ivanovo news.
Это не первый подобный случай в России. В феврале 2018 года МВД РФ сообщило о задержании двоих жителей Тульской области, которые пытались передать в колонию наркотики, спрятанные в ошейнике у кота. Также сообщалось, что ставший орудием преступления кот сбежал из зооуголка перед важным заседанием в суде.
Саакашвили официально выдвинут обвинение в незаконном пересечении границы
В Прокуратуре Грузии заявили, что официально выдвинут третьему президенту страны Михаилу Саакашвили обвинение в незаконном пересечении государственной границы – уже издано постановление, ведутся соответствующие правовые процедуры.
Ведомство обнародовало подробный маршрут передвижения Саакашвили. В прокуратуре подтверждают, что политик прибыл в Грузию на пароме «Вильнюс» и находился в трейлере, перевозившем молочные продукты.
В ведомстве также сообщили, что обвинение ужесточили водителю трейлера Э.Ц. (Элгуджа Цомая – ред.), а задержанного накануне еще одного водителя, Г.Н. (Георгий Нариманидзе – ред.) обвиняют в «сокрытии тяжкого преступления».
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному
"За свободу мысли"
Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщают два источника Радио Свобода, знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится позднее днём 20 октября.
После публикации новости Радио Свобода о победе политика заявила так же номинировавшая его Европейская народная партия.
Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".
Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против оппозиционера возбуждены ещё несколько уголовных дел.
- В прошлом году премию Сахарова получили представители белорусской оппозиции, а в 2018 году украинский режиссёр Олег Сенцов, арестованный в аннексированном Россией Крыму. После освобождения из российской колонии он приехал в Европарламент и выступил перед депутатами лично.
- Навальный был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года, однако её лауреатами стали двое журналистов – филлипинка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов.
- Кроме Навального в коротком листе премии в этом году были 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за "храбрую борьбу за равенство и права человеки" и бывшая президент Боливии Жанин Аньес.
ГПЦ предлагает отцу Виссариону Аплиаа обсудить проблемные вопросы в Тбилиси
Церковный совет епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь (АПЦ), получил ответ Грузинского Патриархата на свое обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Католикос-Патриарху Грузии Илие II. Об этом сообщается на сайте АПЦ.
К иерею Виссариону Аплиаа обращается секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии, протоиерей Михаил Ботковели, предлагая ему обсудить проблемные вопросы на встрече в Тбилиси.
«Сообщаем Вам, что мы ознакомились с Вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы», – говорится в письме Михаила Ботковели.
В обращении церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о «неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь».
«В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви, и восстанавливает свой статус Абхазского -Католикосата», – говорится в обращении, подписанном иереем Виссарионом Аплиаа, игуменом Игнатием (Киут), иереем Никитой Адлейба, иереем Далматом Гопия , иереем Александром Сергеевым.
В письме говорится, что с XIX века Русская Православная Церковь возрождает православие на Кавказе.
«Мы ждем, что с её помощью Абхазская Православная Церковь добьётся канонического признания независимости Абхазской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь призывает всех православных христиан всех Православных Поместных Церквей, кто имеет отношение к нашей неустроенности спасения абхазского православного народа, исследовать канонический статус Абхазской Православной Церкви с помощью канонического церковного православного права. Православие и этнофилитизм несовместимы», – говорится в обращении.
В феврале текущего года Виссарион Аплиаа сообщил о приостановлении богослужений в Абхазии до определения статуса АПЦ. Церковные службы вскоре возобновились, а отец Виссарион заявил: «российская православная церковь будет нам помогать в становлении автономной церкви в Абхазии».
В патриархии Грузинской православной церкви тогда напомнили иерею Виссариону (Аплиаа), что он был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и является членом Грузинской церкви.
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СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Грузинская православная церковь (ГПЦ) считает Абхазию частью своей канонической территории, таковой ее признают все православные церкви, включая Московский патриархат. Священнослужители ГПЦ после грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 годов не имеют доступа на территорию Абхазии. Единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской церковью и не запрещенным в служении, является иерей Виссарион (Аплиа), который после войны возглавил Сухумо-Пицундскую епархию, позже зарегистрированную властями самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви. Архиереем Абхазской церкви сам иерей Виссарион называет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Абхазии также зарегистрирована другая православная организация – Священная митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Русской православной церкви назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии.
В Грузии в качестве временной меры рассматривался вопрос о временной передаче Абхазии в окормление Константинопольскому патриарху. С такой идеей выступал экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили. Однако ГПЦ отвергла этот вариант, так как в своей церковной внешней политике чаще становится на сторону Московского патриархата.
Между двумя православными общинами Абхазии периодически возникает напряжение из-за требования Абхазской православной церкви освободить Новоафонский монастырь и передать его АПЦ.
COVID-19 в Южной Осетии: 116 новых случаев, один – летальный
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия провел за сутки 339 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 116 новых случаев заражения COVID-19, сообщила агентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1936 человек, 40 граждан сняты с учета медиков за сутки», – отметила она.
В инфекционной больнице Южной Осетии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 84-летний мужчина, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По данным на 20 октября, отметила врач, в «красной зоне» проходят лечение 160 пациентов.
«За прошедшие сутки госпитализирован 21 человек с коронавирусной инфекцией, выписаны четыре пациента. В палате интенсивной терапии находятся шесть человек», – сказала Джиоева.
- В Южной Осетии за время пандемии выявлено 7794 новых случая коронавируса, выздоровели 5858, скончались 124.
- Из-за роста числа случаев заражения до 1 ноября в Южной Осетии приостановлена работа образовательных учреждений, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта.
- До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.
В Тбилиси гражданам ввели витамин С вместо вакцины от гриппа
В клинике имени Гогелия на улице Джавахишвили в Тбилиси гражданам, предположительно, ввели витамин С вместо вакцины от гриппа.
По словам местных жителей, они пришли в клинику, чтобы сделать прививку четырехкомпонентной вакциной от гриппа и заплатили 75 лари, а когда попросили показать упаковку вакцины, медперсонал им отказал. По их словам, инъекции были сделаны и детям.
По заявлению пациентов, по их настоятельной просьбе представители клиники открыли ящик, в котором были обнаружены только ампулы витамина С, в комнате вакцинации также были обнаружены использованные ампулы витамина С.
Пациенты говорят, что представители клиники в итоге признались, что делали пришедшим в клинику «прививку» витамином С, после этого они сразу же покинули клинику.
Граждане вызвали на место инцидента полицию, пишет Общественный вещатель Грузии.
В Агентстве регулирования Минздрава Грузии заявили, что у этой клиники не было права на осуществление иммунизации в данном учреждении. Не было соответствующего сертификата и у врача.
Кроме того, по информации ведомства, в прошлом году были выявлены факты фальсификации этим врачом сертификатов, в связи с чем в МВД Грузии было возбуждено дело.
Сотрудникам Узбекской службы Радио Свобода угрожают убийствами
Сотрудники Узбекской службы Радио Свобода – "Радио Озодлик" перед выборами президента страны получают многочисленные угрозы. Об этом сообщается на сайте издания.
Сообщения содержат угрозы убийством и сексуальным насилиеи и сопровождаются порнографией. Они поступили с анонимных учетных записей, но журналисты выяснили, что как минимум два сообщения были написаны аккаунтами, продвигающими в соцсетях провластную политику.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал угрозы в адрес Узбекской службы "отвратительными" и призвал Ташкент немедленно прекратить тактику запугивания в отношении независимых СМИ.
Сайт Узбекской службы Радио Свобода заблокирован в стране.
Президентские выборы в Узбекистане назначены на 24 октября. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов, среди которых действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, в объявлении победы которого не сомневается большинство экспертов по Центрельной Азии.
Суд оштрафовал Юрия Дудя за пропаганду наркотиков
Суд московского района Зюзино оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".
Дудь — автор популярного ютьюб-канала с 9,5 миллиона подписчиков. С жалобой на него обратилась в МВД "Лига безопасного интернета", потребовавшая проверить на предмет пропаганды наркотиков два интервью на канале – с рэпером Моргенштерном (Алишером Моргенштерном) и блогером Ивангаем (Иваном Рудским).
Два интервью с ними посмотрели в общей сложности 49 миллионов раз. В видео музыкант и блогер рассказывают о своём опыте употребления. Перед обсуждением наркотиков Дудь всегда предупреждает зрителя об их вреде, обычно начиная разговор анонсом "наркотики — зло. Не употребляйте их".
В экспертизе по его делу сказано, что предупреждающий текст не только не снимает с Дудя ответственности, а напротив — "ещё больше привлекают внимание зрителей к наркотикам", — рассказывает "Медиазона".
Суточный максимум смертей от коронавируса в России обновился в тринадцатый раз за октябрь
Суточный максимум смертей от COVID-19 в России обновился в тринадцатый раз за октябрь. По состоянию на утро 20 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1028 человек, свидетельствует статистика оперативного штаба.
По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев выросло до 8 094 825. 226 353 человека, согласно оперативной статистике, умерли. Подсчёты демографов на основе данных Росстата увеличивают эту оценку втрое, приблизительно до 690 тысяч.
Власти признают развитие четвёртой волны пандемии коронавирусной инфекции в стране. Накануне правительство анонсировало режим нерабочей недели в начале ноября. В некоторых регионах он может быть расширен до двух недель.
По данным российской версии журнала Forbes, в нерабочую неделю в Москве будет введён режим карантина. Власти планируют закрыть торговые центры, рестораны и кафе, ветеринарные клиники, фитнес-клубы и салоны красоты, будут запрещены массовые мероприятия.
19 октября московские власти уже ввели новые ограничения в городе. Непривитые жители старше 60 лет будут до конца февраля переведены на так называемый "домашний режим". 30 процентов работников предприятий должны будут быть переведены на удалённую работу. 80 процентов сотрудников сферы услуг должны быть привиты до 1 января.
Ужесточаются карантинные требования и в других регионах России. Согласно официальной статистике, в России полностью вакцинирована только треть населения. Это один из худших показателей в Европе – хуже ситуация только в Болгарии, Румынии и на Украине.
МВД: задержан еще один человек, помогавший Саакашвили во въезде в Грузию
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании еще одного человека по делу о въезде Михаила Саакашвили в страну.
«На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили в качестве обвиняемого задержан Г.Н. 1989 года рождения», – сказано в заявлении.
Агентство «Интерпрессньюс» пишет, что задержан водитель трейлера – Георгий Нариманидзе.
Ранее по делу арестовали троих человек – Элгуджу Цомая (он, предположительно, завёз Саакашвили на своем трейлере из Украины, а также предоставил ему свою квартиру в Тбилиси); отца и сына Зураба и Шалву Цоцория – сотрудников портового терминала в Поти.
Следствие идет по факту «незаконной перевозки мигрантов через государственную границу Грузии и создания им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии», а также по статье «сокрытие тяжкого преступления».
Государственная пограничная служба Украины также проводит служебную проверку факта пересечения украинской границы Михаилом Саакашвили, несколько чиновников отстранены от должностей.
Михаил Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство, которое поможет ему «быть в сознании». С обращением политика журналистов ознакомил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Саакашвили в письме вновь говорит, что продолжит голодовку до освобождения и даже «готов умереть».
«Но я хочу до конца сохранить здравое мышление и трудоспособность, поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство со стороны врачей, которое поможет мне быть в сознании и, даже если очень ограниченно, участвовать в текущих событиях», – говорится в обращении Саакашвили.
Накануне консилиум врачей, курирующий здоровье политика, рекомендовал Саакашвили превентивную госпитализацию.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Еще одно дело завели по факту незаконного пересечения границы Грузии.
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Пятеро пленных вернулись из Азербайджана в Армению. Подробности
Еще пятеро пленных вернулись в Армению из Азербайджана. Их доставили в ереванский военный госпиталь «Мурацан» для обследования.
Первоначально о возвращении пленных из Баку сообщили азербайджанские источники, отметив, что они были осуждены в Азербайджане за нетяжкие преступления. Как пишет агентство Trend, часть переданных военных задержали 27 мая 2021 года «при попытке проникновения на территорию Азербайджана».
В Минобороны России сообщили, что оказали посредничество в освобождении пятерых военнослужащих. По информации ведомства, переговоры по возвращению пленных были проведены заместителем командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым и командующим Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.
«Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта», – подчеркнули в Минобороны.
Сообщается, что российский самолет, который доставил на родину пятерых пленных, встретил посол России в Армении Сергей Копыркин.
Как пишет «Радио Азатутюн», число вернувшихся из Азербайджана пленных достигло 114, в их числе как военнослужащие, так и гражданские лица.
В Баку по уголовным делам в основном проходят армянские военнослужащие-резервисты, захваченные в плен близ карабахского села Хцаберд (Чайлаккала) после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября.
Армянская сторона передала Азербайджану 15 человек, в том числе не только военнопленных, но и двух азербайджанцев, осужденных в Нагорном Карабахе за убийство ребенка и другие преступления.
В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Ереван готов передать Азербайджану карты минных полей в обмен на пленных.
Возбуждено дело об откатах на космодроме Восточный
Заместитель генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Компания выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов, связанных с космодромом Восточный в Амурской области.
По данным издания, сотрудники ФСБ задержали Арустамова в Москве, после чего его отправили в Благовещенск. Его подозревают в получении отката в полтора миллиона рублей от директора строительной компании "Респект-СМ" Алика Алексаняна. Обвинения против Арустамова строятся на показаниях самого Алексаняна, который находится под стражей по обвинению в мошенничестве. Сообщается, что он признал вину и рассказал об ещё одном эпизоде, ранее неизвестном следствию.
По предварительным данным, в июле 2020 года ЦЭНКИ и "Респект-СМ" заключили договор на строительство жилищного комплекса на две тысячи человек в закрытом городе Циолковский, расположенном на территории космодрома Восточный. По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор "Респект-СМ" через своего знакомого обратился к Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн рублей. Арустамов согласился перевести эти деньги за откат в полтора миллиона рублей, хотя не имел права единолично принимать такое решение, сообщает издание.
Алексанян также заявил, что компания получала подряды на Восточном в обмен на откаты в 5 процентов. Предприниматель, был вынужден платить, поскольку ему нужно было выдавать зарплату сотрудникам.
Позиция Арустамова по поводу обвинений в его адрес неизвестна. В ЦЭНКИ дело пока не комментируют. Как сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник, замдиректора компании задержали по итогам проверок службы внутреннего аудита Роскосмоса.
Алик Алексанян находится под арестом с июня 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, даче взятки и невыплате заработной платы. По версии следствия, он должен был достроить объекты на Восточном, получив аванс 700 млн рублей. Компания провела работы примерно на 100 млн рублей, а часть денег – была похищена.
В 2021 году следователи возбудили два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Общий объем хищений при строительстве оценивается в 660 млн рублей. Всего по ходу строительства космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 млрд рублей. Осуждено порядка 60 человек.
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