Турецкие СМИ назвали имена россиян, арестованных по обвинению в шпионаже

В Стамбуле шестеро иностранцев арестованы по обвинению в политическом и военном шпионаже. Среди них — четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие.

Об аресте сообщает газета Hürriyet со ссылкой на сообщение прокуратуры. Издание называет имена арестованных. Ими, по данным газеты, стали россияне Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Согласно сообщению газеты Sabah, следствие считает, что арестованные работали на Россию. По предъявленной статье им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Российское посольство и МИД ситуацию пока что не комментировали.

Ранее редакция Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщала, что подозреваемых связывают с покушением на двух человек: блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии — Рустама Ажиева. В начале сентября их связывали с нападением на сторонника главы Чечни Рамзана Кадырова в Стамбуле.

Родные избитого сторонника Кадырова позднее объявили Халитову кровную месть, при вероятной поддержке чеченских чиновников.