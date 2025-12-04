Accessibility links

Член Палаты лордов интересуется, введет ли британское правительство санкции против властей Грузии

Джордж Фоулкс
Джордж Фоулкс

Член Палаты лордов лорд Джордж Фоулкс обратился к британскому правительству с вопросом о том, какие меры оно предпримет в отношении грузинских властей в связи с сообщениями об использовании ими запрещённого вещества для разгона протестующих в ноябре и декабре 2024 года.

«Я спрашиваю правительство, планирует ли оно ввести санкции против высокопоставленных грузинских должностных лиц в соответствии с Положениями о санкциях в связи с химическим оружием 2019 года после сообщений о том, что правительство Грузии использовало запрещённые химические вещества для разгона протестов в ноябре и декабре 2024 года», – говорится в вопросе.

У британского правительства есть две недели, до 17 декабря, чтобы ответить на вопрос, отправленный 3 декабря.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».

