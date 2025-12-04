В США требуют расследования возможного применения «камита» против протестующих в Грузии

Американские законодатели из Палаты представителей и Хельсинкской комиссии (председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер (Миссисипи), сопредседатель, член Палаты представителей Джо Уилсон (Северный округ, 2-й округ), высокопоставленный член Палаты представителей сенатор Шелдон Уайтхаус (Род-Айленд) и высокопоставленный член Палаты представителей Стив Коэн (Теннесси, 9-й округ), призывают правительство США отреагировать на возможное применение грузинскими властями запрещенных веществ во время разгона демонстрантов. В распространенном письменном заявлении говорится:

«Призываем правительство США и наших демократических союзников проверить эти сообщения и ввести соответствующие санкции в отношении виновных. Мы продолжаем призывать наших коллег в Конгрессе принять MEGOBARI act – двухпартийный законопроект, который предоставит Государственному департаменту дополнительные инструменты для поддержки борьбы грузинского народа за свободу».

Авторы заявления также отмечают, что «применение химического оружия против мирных протестующих, вызывает глубокую тревогу».

«Эти химические атаки привели к ожогам и долгосрочным проблемам со здоровьем у жертв и являются нарушением обязательств в области прав человека, которые обязаны соблюдать грузинские власти. Такое поведение ставит «Грузинскую мечту» в один ряд с коррумпированными правителями России и Китая, которые боятся собственного народа и не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свою власть», - говорится в заявлении.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».