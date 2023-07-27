В центре внимания на сегодняшнем заседании Кабинета министров Абхазии было обсуждение Индикативного плана социально-экономического развития республики на 2024 год. Правительство также повысило предельно допустимые цены на хлеб.

Сегодня Кабинет министров Абхазии рассмотрел 10 вопросов основной повестки дня своего заседания и 11 – дополнительной.

Правительство утвердило Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2024 год. Документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Вот несколько выдержек из ее доклада:

«Совокупный объем производства товаров, работ и услуг на 2024 год спрогнозирован в сумме 149,7 млрд руб., в том числе в сельском хозяйстве – 11 млрд руб. Внешнеэкономическая деятельность прогнозируется в сумме 46,3 млрд. руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составляет 34%, а к плановым показателям 2023 года – 18%... Наибольшая доля совокупного объема приходится на торговлю (59%), промышленность (10%), курорты и туризм (11%). … Самый высокий уровень средней заработной платы в кредитно-финансовой сфере – 36,9 тыс. руб. месяц, в торговле – 26 тыс. руб., в туризме – 24,5 тыс. руб., в строительстве и энергетике – 22 тыс. руб., в промышленности – 20 тыс. руб., в связи – 18 тыс. руб. Самый низкий уровень средней зарплаты в транспорте – 13,9 тыс. руб. и научно-производственной сфере – 14,6 тыс. руб.».

Столица Абхазии и районы республики весьма различны по численности населения, но еще большая разница сохраняется между ними в совокупном объеме производства товаров, работ и услуг. Так, по Индикативному плану на следующий год, сказала Озган, их вклад в республиканский объем таков:

«Город Сухум – 56,3%, Гагрский район – 27%, Гудаутский район – 5,5%, Сухумский район – 4,9%, Гулрыпшский район – 2,8%, Очамчырский район – 2,9%, Гальский район – 0,5%, Ткуарчальский район – 0,1%».

Иными словами, Сухум производит больше половины объема, а Ткуарчальский район – всего тысячную часть. Такой дисбаланс надо срочно исправлять.

В завершении доклада Озган подчеркнула, что в плане не отражаются услуги, реализуемые в социальной сфере – в здравоохранении, образовании, что отражается в показателях заработной платы. Министр порекомендовала главам соответствующих министерств взять ситуацию на контроль. Есть, в частности, медицинские учреждения, которые оказывают услуги платным образом и государственные медучреждения, которые де-факто оказывают услуги на финансовой основе.

При обсуждении этого доклада было уделено много внимания ситуации с автотранспортным обслуживанием, где далеко не все частники имеют лицензию, где нередко уходят от налогов, работают «в тени». Премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, сказал министру экономики:

«Это упущенная выгода.

– Однозначно это упущенная выгода.

– Если в лесном хозяйстве у нас есть зарплаты в пять тысяч рублей, сидящие здесь в это верят? То есть надо этим заниматься. Пассажиропоток большой, грузопоток большой. Это видно на границе на Псоу, где мы вчера были, где президент проводил совещание. Недостатка в пассажирах нет, есть недостаток в учете».

Кабинет министров принял новое постановление «О государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную», разрешающее повысить производителям цены на хлеб. Установлены новые максимальные предельные оптовые и розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта. 1 кг хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, а 0,6 кг – не более 30 рублей. 1 кг хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, а 0,6 кг – 28 рублей Установлена также предельная оптовая торговая наценка на муку пшеничную, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, в размере 15%.

Утвержден проект Плана консультаций между МИД Абхазии и РФ на 2024-2025 годы. План включает в себя консультации по целому ряду тем, в том числе по актуальным вопросам двусторонних отношений; развитию двусторонней договорно-правовой базы; информационному сопровождению внешнеполитической деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации; организации совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов; содействию в проведении культурных и спортивных мероприятий.

Докладчиком по ряду вопросов был председатель Госкомимущества Беслан Кубрава. Так, Кабмин включил здания и сооружения имущественного комплекса по улице Бейгуа, 16, в Сухуме в перечень объектов, подлежащих приватизации. Утверждены и условия приватизации зданий. Объект должен быть приватизирован на конкурсной основе. Недостроенное еще в советские времена административное здание в поселке городского типа Гулрыпш по просьбе Администрации Гулрыпшского района закреплен за районом. Также внесено изменение в постановление КМ РА от 1 марта 2018 года. Оно касается приватизации части имущественного комплекса санатория «Гагрипш» (верхняя часть). В соответствии с договором купли-продажи собственник обязался вложить 100 млн рублей в объект и в течение трех лет восстановить его. Условия договора не были выполнены, было судебное разбирательство. Сейчас собственник обращается с просьбой, чтобы ему продлили срок восстановления объекта еще на три года. В 2026 году объект должен быть сдан в эксплуатацию. А это 7100 квадратных метров, объект не маленький…

Беслан Кубрава также проинформировал участников заседания об объектах, приватизированных за последние три года:

«С июля 2020 года по настоящее время по решению Кабинета министров приватизировано 15 объектов республиканского значения, в среднем по пять объектов в год, а с 2014 по 2020 годы – 54 объекта республиканского значения. Из 15 приватизированных объектов крупные – это санаторий «Кавказ» в г. Гагра, санаторий «Абхазия» в Новом Афоне, гостиница «Апсны» – в г. Гудаута, рыболовецкое хозяйство в Сухуме. Все остальные помещения – это жилые дома, ангар и прочее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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