С первых дней прихода к власти нынешнее руководство Абхазии демонстрирует отсутствие какой-либо заинтересованности в развитии страны как независимого государства. Все действия свидетельствуют, что курс взят на игнорирование государственных интересов, уничтожение национальной экономики, абхазского бизнеса и лоббирование интересов иностранного олигархата, которому в нынешней санкционной действительности пришлась очень кстати бесконтрольная для вложений и отмывки денег Абхазия. И здесь города Гагра и Пицунда в приоритете, что продиктовано, во-первых, близостью к российско-абхазской границе, а во-вторых – имиджем данных курортов.

Если проследить за первыми шагами, то несложно увидеть, что вначале был курорт Пицунда – четырнадцать 14-этажных корпусов, построенных на территории заповедника в сосновой реликтовой роще еще в 60-х годах прошлого столетия. Много лет этот курортный объект был убыточным. Но в 2016 году в семи корпусах был произведен ремонт, руководство объекта погасило все долги своих предшественников, вышло на окупаемость, а затем на прибыль, тем самым доказав, что и объекты, находящиеся в собственности и управлении государства, могут быть рентабельными. Однако со сменой власти успешные управленцы были заменены на преданных сторонников президента Бжания. А так как он и его команда считают «государство плохим управленцем», то начали обсуждать планы по передаче курорта Пицунда «иностранным инвесторам».

Тем временем на горизонте возникает бывший губернатор Краснодарского края Ткачев, который громогласно заявляет, что купил 45 гектаров земли (которая в Абхазии не продается) в Пицунде под строительство грандиозного закрытого многофункционального комплекса – отель, апартаменты, коттеджи и так далее, под названием «Москва Резорт». Для большей ясности процитирую Ткачева: «Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить».

Конкурировать с российскими олигархами, которые теперь находятся в истерическом поиске для вложения своих средств, в Абхазии некому

В это же самое время так называемым иностранным инвесторам отошло и знаменитое форелевое хозяйство, которое является не просто фермой по разведению рыбы, а еще и популярным туристическим и курортным объектом. Именно перед его «передачей» Аслан Бжания характеризовал государство как плохого управленца. Кстати, перед «передачей» этого объекта государство вложило в него серьезные, по нашим меркам, средства на развитие. На конкурс, который мог бы дать возможность принять участие в приватизации объекта абхазским предпринимателям, объект, конечно же, не выставлялся. И то верно: конкурировать с российскими олигархами, которые теперь находятся в истерическом поиске для вложения своих средств, в Абхазии некому.

Тем временем достоянием общественности стало Соглашение по передаче в собственность Федеральной службе охраны России (ФСО) Пицундской госдачи, тайно подписанное главным приватизатором Аслана Бжания – Бесланом Кубрава. Безумное, на мой взгляд, соглашение, не предусматривающее никаких экономических выгод для страны. По нему передаются не только объекты, входящие в госдачу, но и отчуждаются части акватории моря, заповедника и даже жилого поселка. Слава богу, что в этом «благотворительном» документе обнаружились технические ошибки (случайные или преднамеренные – поди разбери, тем более что к его созданию Абхазия не имела никакого отношения), и соглашение, пока не ратифицированное парламентом, повисло над страной как дамоклов меч.

А наша власть споткнулась, отряхнулась и двинулась дальше по Пицунде. Теперь в центре ее внимания очередной крупный санаторно-курортный объект – «Самшитовая роща». Объект много лет находится в аренде у одноименной коммерческой организации и, что немаловажно, является бюджетообразующим. После проведенной реконструкции, обновления номерного фонда санаторий отвечает европейским стандартам, и ему по праву принадлежит слава самого популярного места отдыха и лечения в нашей стране. Новый договор аренды на 25 лет (до 2039 года) был заключен госкомитетом по имуществу с абхазскими предпринимателями до прихода Аслана Бжания к власти – в 2016 году. Как обойти договор аренды и отжать у граждан Абхазии этот успешный бизнес?

В первой декаде июня Абхазию посетили высокие гости – заместитель председателя российского правительства Александр Новак и бывший губернатор Краснодарского края, в собственности которого не только земля под «Москва Резорт», но еще ряд значимых объектов. По этому случаю руководство нашей страны закатило грандиозный банкет в Пицунде. А спустя две недели, 22 июня премьер-министр Александр Анкваб издал постановление, которым передал пансионат «Самшитовая роща» в «оперативное управление» СГБ Абхазии, которое с прошлой недели возглавляет шурин президента Аслана Бжания – Темур Ахиба. Напомню, что «оперативное управление» означает полное владение, пользование и распоряжение. Но закон об СГБ не предполагает, что данная госструктура может заниматься коммерческой деятельностью. Тогда зачем абхазским чекистам курортный объект вместимостью до 800 человек? Они что, намерены отказаться от своих прямых обязанностей и уйти вместе с семьями и многочисленным родством в круглогодичный отдых? Что ж они с ним как с писаной торбой будут носиться?

К тому же если наши чекисты сильно утомились и им надо бы еще и отдохнуть задарма, то почему бы им не передать «в оперативное управление» объекты, которые не приносят прибыли государству или те, которые за много лет превратили в мусорные свалки? Почему бы не расторгнуть договор с набившим оскомину санаторием ДГТФ в Цандрипше, который не выплатил даже остаточную стоимость? Почему надо уничтожать успешный абхазский бизнес?

Смысл анквабовского постановления попытался объяснить глава комитета по госимуществу Беслан Кубрава. Получилась откровенная глупость. Оказывается, «Самшитовую рощу» передают из Госимущества, выступающего одной из сторон в договоре аренды, в «оперативное управление» СГБ Абхазии, потому что данный объект принадлежал до распада Союза КГБ СССР. По версии Кубрава, абхазское СГБ является приемником КГБ СССР (и этого нет ни в каких нормативных документах). К тому же выяснилось, что Кубрава откровенно лжет, так как «Самшитовая роща» «ни одного часа не принадлежала КГБ СССР» – это я цитирую гендиректора «Самшитки» Геннадия Айба.

Учитывая Соглашение о взаимном признании решений судов, подписанное не так давно, абхазы «весело» проведут время. Похоже, что им все равно и они готовы на любой вариант передачи Абхазии, лишь бы в нем была личная выгода

Хорошо, попробуем следовать логике нашего великого комбинатора, и тогда возникают серьезные подозрения: Анкваб и Кубрава случаем не собираются передать Драндский собор потомкам византийского императора Юстиниана Великого; дачу Берия, в которой нынче живет президент Бжания, внукам кровавого советского комиссара; бывший санаторий «Украина» – Зеленскому; а санаторий «Лилэ», где находится сейчас Министерство обороны, – Саломе Зурабишвили? А, может, они вернут собственность грузинским беженцам и вышвырнут на улицу граждан Абхазии, лишившихся жилья во время войны? Учитывая Соглашение о взаимном признании решений судов, подписанное не так давно, абхазы «весело» проведут время. Похоже, что им все равно и они готовы на любой вариант передачи Абхазии, лишь бы в нем была личная выгода.

Но вернемся к «Самшитке». «После того как Советский Союз развалился, объекты, находившиеся на территории нашей страны, перешли в собственность нашего государства. Мы взяли этот объект в аренду. Хочу подчеркнуть, что это было до войны. После окончания войны в 1999 году мы опять взяли «Самшитовую рощу» в аренду. Когда они говорят КГБ, СГБ, все это чушь – «Самшитовая роща» никогда не принадлежала КГБ, ни одного часа не находилась на балансе КГБ», – говорит гендиректор ООО «Самшитовая роща» Геннадий Айба. Он отмечает, что от объекта, построенного в советские времена, уже ничего кроме бетона не осталось: «Мы этот объект не просто сохранили, мы вывели его на высокий уровень, сделали капитальный ремонт, купили дорогостоящее оборудование. Все поменяли полностью – крышу, кафель, мрамор, пол меняли уже дважды, мебель, технику...». Он подчеркивает существенные выплаты в бюджет государства и говорит, «что ни один крупный курортный объект в стране не выплачивает столько налогов и отчислений», что на объекте в основном работают граждане страны и что даже во время ковида они вовремя вносили арендную плату, выполняли все свои функциональные обязанности. Руководство «Самшитки» квалифицирует решение премьер-министра как подготовку к рейдерскому захвату объекта, находящегося у них в аренде.

Они нацелены на вытеснение из страны национального бизнеса путем создания преференций для иностранных инвесторов, которых освобождают от всех налогов и сборов

Если отвлечься от «Самшитки» и посмотреть на все с «высоты птичьего полета», то невозможно не заметить, что нынешнее руководство страны не намерено создавать условия для развития абхазского бизнеса. Они нацелены на вытеснение из нашей страны национального бизнеса путем создания преференций для иностранных инвесторов, которых освобождают от всех налогов и сборов, которым представляют такие льготы, о которых абхазские предприниматели могут только мечтать.

И еще одним подтверждением тому стало соглашение по сухумскому аэропорту, подписанное 16 июня в Санкт-Петербурге министром экономики Кристиной Озган. Перечень льгот и преференций для российского юрлица, который будет «инвестировать» в Абхазию, занял несколько страниц в соглашении. Даже стоимость за электричество прописана для наиболее льготной категории юрлиц. А еще Абхазия берет на себя обязательство за счет собственных бюджетных средств «обеспечить транспортную доступность к аэропорту, переданному российскому юрлицу, провести модернизацию и реконструкцию подъездной дороги. В общем, руководство Абхазии так старается выжать из бюджета по максимуму и так заботится, чтобы «инвестор» не потратился на страну, что невольно возникает мысль: а не они ли сами, эти «российские юридические лица», и не самим ли себе они распродают страну?



Иначе ничего в действиях Бжания и его команды понять невозможно.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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