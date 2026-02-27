Чубайс в иске утверждает, что выступил против войны

Анатолий Чубайс, бывший российский высокопоставленный чиновник, политик и топ-менеджер, с 2022 года живущий за границей, в ходе судебного разбирательства по оспариванию введённых против него санкций Канады заявил, что «исторически» находился в оппозиции президенту России Владимиру Путину и выступил против войны в Украине, из-за чего и был вынужден уехать из России. Об этом сообщает «Коммерсант». В распоряжении этого издания оказалось уведомление Федерального суда Канады о принятии иска Анатолия Чубайса по вопросу о снятии с него санкций.

Чубайс сейчас живёт в Израиле. Канада - единственная на данный момент из стран Запада - включила его в санкционный список в июне 2025 года (ранее, в 2023 году, санкции против него ввела Украина). Тогда же в санкционый список Канады были включены дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и её супруг, бывший руководитель Администрации президента Валентин Юмашев.

В иске, о котором пишет «Коммерсант», Чубайс не просит прямо снять с него санкции, он требует обязать МИД Канады поспешить с рассмотрением его заявления об их снятии.

В документе также говорится, что Чубайс считает, что его включения в санкционный список добился Фонд борьбы с коррупцией, который ранее включил его в свой перечень «разжигателей войны», наряду с ещё рядом лиц, которые не поддержали российское вторжение или даже прямо выступили против него, но, по мнению ФБК, несут за него ответственность из-за своей прошлой деятельности. Чубайс долгое время возглавлял корпорацию «Роснано» и уехал за границу, будучи спецпредставителем президента России Владимира Путина (с должности его сняли спустя несколько недель после начала войны). Как аргументирует Чубайс, поскольку ПАСЕ больше не признает фонд частью российских демократических сил (представители ФБК не вошли в состав созданной при ПАСЕ платформы для взаимодействия с этими силами), это, по его мнению, убирает основания для наложения санкций.

Представители ФБК также заявляли, что именно они добились включения Чубайса в канадский санкционный список. Одна из руководителей Фонда Мария Певчих отметила, что власти Канады ввели санкции против всех 50 лиц, указанных в составленном ФБК списке «50 главных коррупционеров и разжигателей войны».

Чубайс также утверждает, что санкции, как утверждает истец, «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью». При этом включение в канадский санкционный список имеет для него далеко идущие последствия «в силу международного характера многих финансовых учреждений и предприятий и их политики повсеместного соблюдения санкций».

Сам Чубайс и власти Канады не комментировали сообщение «Коммерсанта». После отъезда из России он не давал в интервью и не делал публичных заявлений. Владимир Путин, комментируя его отъезд, назвал своего бывшего коллегу «Моше Израилевичем».