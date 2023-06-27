CNN: союзники предостерегали Киев от ударов во время мятежа Пригожина

Еще до того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о завершении своего вооружённого похода на Москву, союзники Украины на Западе связывались с официальными лицами в Киеве, чтобы предостеречь их от «использования хаоса» внутри России для нанесения ударов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на западный официальный источник.
Как отмечает телеканал, опасения заключались в том, что российские власти будут рассматривать Украину и Запад как силы, которые помогают Пригожину и угрожают суверенитету России.
По словам собеседника CNN, в беседе с украинскими партнёрами было подчёркнуто, что мятеж Пригожина и его ЧВК «Вагнер» – это внутреннее дело России. Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию, не вмешиваться во внутренние дела, на наносить ударов по военным объектам внутри России и использовать боевые возможности только на украинской территории, рассказал собеседник CNN.
Американские и другие западные политики, комментируя мятеж Пригожина против российского военного руководства на прошлой неделе, высказывались именно в том ключе, что это внутреннее дело России.
- Российский президент Владимир Путин, в понедельник поздно вечером во второй раз обратившийся к россиянам в связи с мятежом Пригожина, заявил, что организаторы беспорядков «предали свою страну и свой народ», но никаких имён при этом не привёл. Вместе с тем Путин сказал, что «братоубийства хотели враги России», и перечислил среди врагов, как он выразился, «западных покровителей» Киева.
- Президент США Джо Байден, который 26 июня впервые прокомментировал последние события в России, заявил, что Вашингтон непричастен к мятежу главы российской ЧВК «Вагнер» Пригожина. «Это часть борьбы внутри российской системы», – подчеркнул американский президент, добавив, что следил за происходящим в России и обсуждал происходящее в онлайн-формате с ключевыми союзниками Соединённых Штатов.