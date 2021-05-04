СМИ: вице-премьер Чехии был готов «обменять» молчание по делу о Врбетице на 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек обсуждал 15 апреля на встрече с чешским послом в России, а также представителями чешских правоохранительных органов и спецслужб, что готов обменять сокрытие расследования взрывов на военных складах в Врбетицах на 1 млн доз российской вакцины "Спутник V" и согласие президента Владимира Путина провести встречу с президентом США Джо Байденом в Праге. Это утверждает чешское издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники.

Чешская оппозиция после этой статьи уже призвала политика уйти в отставку. Она также требует провести закрытое заседания Палаты депутатов чешского парламента, на котором предлагают Гамачеку подтвердить или опровергнуть данные расследования журналистов.

По данным издания, встреча проходила в офисе главы МВД Чехии сразу после того, как политик объявил о поездке в Москву. Сама поездка должна была состояться через неделю, но в итоге так и не состоялась. На встрече, кроме Гамачека, были посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних сношений и информации чешской разведки Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун и начальник полиции Ян Швейдар. Позже в офис Гамачека также приехал верховный прокурор Павел Земан. Однако на встрече не было представителей Службы безопасности Чехии, которая непосредственно занималась расследованием взрывов в Врбетице в 2014 году. Читайте также От любви до ненависти. Борьба «русофилов» и «русофобов» в Чехии Сам Гамачек отвергает, что такой разговор имел место. "Данный материал основан на спекулятивных [предположениях], лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло", – написал политик в твиттере после публикации. По его словам, единственной темой встреч 14 апреля были последствия взрывов и отношения между Чехией и Россией. Участники встречи, кроме одного, публично подтверждают только сам факт встречи, но не раскрывают детали обсуждения.

Гамачек, который в нынешнем коалиционном правительстве имеет второй по значимости пост после премьера, собирался посетить Москву 19 апреля, и выражал желание вслед за Словакией приобрести российскую вакцину "Спутник". Однако 17 апреля он неожиданно отказался от поездки. В тот же день Чехия обвинила сотрудников ГРУ во взрывах на военных складах в Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. Это стало началом большого дипломатического конфликта между властями двух стран и привело к парализации работы консульских служб в Праге и Москве.

Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш по итогам сорвавшейся поездки в Москву даже пригрозил лишить Гамачека права пользования правительственным самолетом.

Чешские спецслужбы считают, что сотрудники российского ГРУ были причастны к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Диверсионную операцию, по заявлению чешского МИД и спецслужб, курировали сотрудники российских спецслужб (ГУ Генштаба РФ и СВР) в посольстве РФ в Праге, которые использовали дипломатическое прикрытие.

Чешские власти объявили в розыск двух человек, которые в 2014 году въехали в страну по российским паспортам на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Утверждается, что их настоящие имена – Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Эта операция, по данным расследователей Respekt и Bellingcat, проходила под личным контролем командира войсковой части №29155 в Москве генерал-полковника Андрея Аверьянова.