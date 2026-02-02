Почти через две недели после призыва премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе «вернуть культуру публичных дебатов» в медиасреде было объявлено о проведении первого раунда подобных дискуссий. Они состоятся на проправительственных телеканалах — «Рустави 2» и «Имеди», однако без участия главных оппозиционных партий. Для части общества это стало не стартом долгожданных дебатов, а его симуляцией: попыткой воспроизвести форму спора без реального политического противостояния.

«Дебаты возвращаются» — но на чьих условиях

Начиная со 2 февраля, раз в неделю в 22:00 на проправительственном телеканале «Рустави 2» запускается формат политических дебатов. В промо программы подчеркивается:

«Политические дебаты и общественный диалог, где у слова есть сила. Ясность вместо драматизма, позиция — это ответственность».

Вести передачу будет заместитель директора канала Рези Чичинадзе. Название первого эфира и обозначенная тема сформулированы следующим образом:

«Финансовая прозрачность или политический контроль?! Важный для общества вопрос и разные ответы — в одном пространстве».

Вероятно, тематика дебатов напрямую связана с новым пакетом законодательных инициатив, который правящая партия представила в конце января как инструмент перекрытия «путей обхода» действующих законов об иностранном влиянии. В трактовке властей речь идет о наведении порядка и защите государства. В оценке оппозиции и части экспертного сообщества — о стремлении установить контроль почти над любой формой публичной активности и закрепить политическую монополию через угрозу уголовного преследования.

Именно на этом конфликте — между заявляемой «прозрачностью» и угрозой всеобщего контроля и должна была бы строиться острая публичная дискуссия. Однако объявленный состав участников заставил многих усомниться в том, что подобный разговор в принципе возможен.

В первом выпуске дебатов примут участие:

Шалва Папуашвили — председатель парламента и представитель правящей партии «Грузинская мечта»;

Созар Субари — лидер партии «Сила народа»;

Котэ Жгенти — бывший дипломат, член движения «Единая нейтральная Грузия»;

Яго Хвичия — лидер партии «Гирчи»;

Нино Чхобадзе — эколог, глава НПО «Движение зеленых».

В комментариях под новостью о запуске программы пользователи пишут:

«Для успокоения возмущенного населения компартии пришлось инсценировать иллюзорные дебаты»;

«С каких пор Нино Чхобадзе — оппозиция?»;

«А кто здесь с иным мнением?»;

«Дебаты — это спор двух или более противостоящих сторон по одному вопросу, по заранее согласованным правилам. И здесь ключевое слово — противостоящих».

«Оппоненты», которым не верят

Созар Субари

Созар Субари наиболее известен как Народный защитник Грузии в 2004–2009 годах. Сейчас он возглавляет партию «Сила народа», созданную в августе 2022 года после выхода группы депутатов из «Грузинской мечты». Оппоненты власти называют партию саттелитом «Мечты», поскольку она поддерживает правящую команду по всем ключевым вопросам. За последние два года «Сила народа» открыто критиковала Запад, инициировала так называемый закон «об иноагентах» и требовала расследования войны 2008 года после парламентских выборов 2024 года.

Котэ Жгенти

Бывший посол Грузии в Австрии и Венгрии во времена правления «ЕНД», в Узбекистане и Кувейте — во время «Грузинской мечты». Жгенти является членом движения «Единая нейтральная Грузия», созданного сторонниками «Грузинской мечты». Организация призывает правительство не вести страну туда, «где однополые браки, ЛГБТ-пропаганда» и предупреждает о «тяжелых последствиях» вступления в ЕС. Котэ Жгенти регулярно появляется в эфирах проправительственного телеканала «Имеди». Его публичная риторика характеризуется жесткой антилиберальной позицией, критикой западных институтов и апелляцией к «суверенитету» и «традиционным ценностям».

Яго Хвичия

Один из наиболее узнаваемых представителей либертарианского движения в Грузии, лидер партии «Гирчи». Он баллотировался на пост мэра Тбилиси, однако уступил действующему мэру Кахе Каладзе и Ираклию Купрадзе из партии «Лело» на муниципальных выборах 2026 года, которые часть оппозиции бойкотировала. Хвичия критикует как «Грузинскую мечту», так и проевропейскую оппозицию. Вместе с тем ряд оппозиционных партий относится к нему настороженно, считая его удобным власти оппозиционером — в том числе из-за участия в выборах и критики проевропейских акций.

Нино Чхобадзе

Эколог, бывший министр охраны окружающей среды (1995–2004), руководитель НПО «Движение зеленых». Чхобадзе нередко выступает с критикой по вопросам экологии, инфраструктурных проектов и безопасности. После заявления Службы государственной безопасности по поводу возможного применения химического оружия против протестующих она подчеркнула, что власти обязаны дать обществу исчерпывающие ответы по всем деталям. Также она критиковала правительство за отсутствие государственной программы, которая позволяла бы знать людям об оползневых рисках.

Спор о формате

Телеканал «Рустави 2» сообщил, что после двухдневных консультаций партия «Гахария — за Грузию» приняла решение не участвовать в дебатах. Вскоре политическая сила выступила с официальным заявлением, подчеркнув, что не отказывается от дискуссии как таковой и готова к ней в формате «один на один», по любой теме и на любой медиаплощадке. Предложенный же формат в партии охарактеризовали как «фарс и продолжение пропаганды».

«Дебаты являются неотъемлемой частью демократии, и мы всегда готовы к публичной и открытой дискуссии. Именно поэтому мы сегодня [находимся] в парламенте. К сожалению, от дебатов отказалась сама «Мечта», особенно в предвыборный период, она закрыла собственные телеканалы для иного мнения и превратила их в пропагандистские каналы.

Разумеется, мы приветствуем проведение дебатов на этих телеканалах. Однако хотим напомнить властям, что значение дебатов определяется форматом и содержанием. Если «Мечта» не осмелится сесть за стол дебатов даже на собственном телеканале без участия сателлитных партий, это будет еще одной ошибкой», — говорится в заявлении партии «Гахария — за Грузию».

Дебаты анонсированы не только на «Рустави 2», но и на проправительственном телеканале «Имеди». Как сообщили на канале, с февраля «зрители «Имеди» раз в неделю смогут услышать содержательную дискуссию по различным, важным для общества вопросам».

«Канал предоставит свободную трибуну всем, кто готов к аргументированному обсуждению. Ведущей программы станет журналистка Магда Аникашвили. Канал уже работает над форматом передачи, также ведется обустройство студии», — говорится в заявлении, распространенном телекомпанией «Имеди».

Однако, как оказалось позже, трибуну готовы предоставить все же не всем. Журналист, ведущий телеканала Ираклий Чихладзе в своей программе заявил, что в студии «нет места представителям режима, который убивает».

«Соответственно, зря они думают, что дебаты откроют им дверь «Имеди». Буду еще конкретнее: зрителям «Имеди» не интересно мнение «коллективного Нацдвижения», — объявил Чихладзе в эфире.

Отметим, что ранее лидер «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе в своем обращении в Facebook призывала проправительственный телеканал «Имеди» открыть эфир для обсуждения ключевых проблем — от политических заключенных и репрессивного законодательства до коррупции, бедности и международной изоляции Грузии.

Собственную площадку для возможных дебатов предложил и оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели». Журналистка и ведущая программы «Реакция» Инга Григолия заявила, что канал готов принять дебаты при условии, что «Грузинская мечта» не будет диктовать состав участников. В ответ представители правящей партии заявили, что подлинные демократические дебаты возможны лишь в «объективном медиапространстве», не уточнив, какие именно критерии они имеют в виду.

Позже спикер парламента Шалва Папуашвили уточнил позицию власти: они признают оппонентами тех, кто признает конституционный строй. По его словам, «радикальные телеканалы» должны вернуться к признанию конституционного строя, и лишь после этого возможно обсуждение участия власти в дебатах «в подобных партийных телеканалах».

Дебатировать или не дебатировать?

После того, как тема дебатов стала частью публичной повестки, позиции внутри оппозиционного лагеря разделились. Часть политических сил заявила о готовности к дебатам с властями, но при четких условиях — без права «Грузинской мечты» выбирать, с кем именно она будет дискутировать. Другая часть оппозиции настаивает, что полноценные дебаты невозможны до освобождения политических заключенных.

Бывший дипломат Зураб Парджиани сформулировал сомнения, которые разделяет значительная часть общества. Он отметил, что дебаты и дискуссия действительно могли бы стать инструментом нормализации ситуации и сближения сторон — если бы не наличие около 200 политических заключенных, и если параллельно с разговорами о диалоге не принимались бы более жесткие репрессивные законы против критиков власти.

«Называть это дебатами и дискуссией, а другой рукой делать все, чтобы любая дискуссия теряла смысл — так не бывает. Если наш разговор не имеет значения, если я или любой другой человек, который не танцует под вашу дудку, должен быть в этой стране полностью бесправным, то зачем мне вообще с вами разговаривать?! А дебаты с Созаром Субари у вас и так возможны — вот и разговаривайте друг с другом», — пишет он в Facebook.

В партии «Гирчи», представитель которой согласился участвовать в теледебатах, критику считает несостоятельной. Там заявляют, что «смешно, что дебаты критикуют те, кто сами избегают дебатов всегда и везде — будь то представители «критических» медиа или значительная часть оппозиции».

«Между тем, если бы оппозиция действительно была на стороне дебатов, сегодня и сама оппозиция была бы сильнее, и страна находилась бы в лучшем состоянии. А когда у тебя нет смелости участвовать в дебатах, остается лишь одно — критиковать чужие дебаты», — говорит член партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе уточнял, что готов участвовать в дебатах не со всеми политическими оппонентами. По его словам, некоторые из них сознательно избегают дискуссии, выдвигая ультиматумы и используя «язык ненависти», а с такими участниками он не намерен вступать в очный спор. В правящей партии также подчеркивали, что не считают возможным диалог с «экстремистами и радикалами».

Однако 1 февраля Кобахидзе заявил о готовности к дебатам «с кем угодно и по любой теме», включая сферу образования. Из-за образовательной повестки разговоры о дебатах заметно активизировались.

«Если взять, к примеру, реформу образования, я с удовольствием и целенаправленно сел бы за стол именно с теми людьми, которые называют себя экспертами. Кто-то, с моей точки зрения, может быть реальным экспертом, кто-то — нет, но я готов со всеми сесть и провести дебаты по любой теме, в том числе по вопросам образования», — заявил премьер-министр.

Несколько дней назад стало известно о решении правительства объединить два государственных вуза — Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет, что вызвало протесты студентов и представителей академического сообщества. Студенты публично призвали Ираклия Кобахидзе сесть с ними за стол дебатов. Об этом они заявили на брифинге у Тбилисского государственного университета, подчеркнув, что у них есть легитимные вопросы, требующие ответов.

«В связи со сложной политической ситуацией, сложившейся в стране, из-за политического тупика, мы принимаем вызов Ираклия Кобахидзе. Так что, господин Ираклий Кобахидзе, вы ведь хотели дебатов? Мы здесь. Мы готовы, нас очень много, у нас есть вопросы, которые требуют ответов.

Господин Ираклий Кобахидзе, вы называете себя «премьером», а мы напоминаем вам, что этот статус, по вашей же логике, делает вас подотчетным народу, в том числе грузинской молодежи. А эта подотчетность включает и обязанность разговаривать с теми, кто может с вами не соглашаться или даже не признавать вас», — заявил основатель нового молодежного политического движения «Этаж» Вадо Мачавариани.

Напомним, что последний раз публичные дебаты в медиапространстве провели кандидаты на пост мэра Тбилиси, прошедшие 2 октября 2025 года на Общественном вещателе, за два дня до муниципальных выборов. В них участвовал и мэр Каха Каладзе, однако оппозиционный спектр был представлен ограниченно — в выборах участвовали лишь партии «Лело» и «Гахария — за Грузию».

