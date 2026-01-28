Делегация сотрудников Конгресса США проведет встречи в Тбилиси

Посольство США публикует в социальной сети информацию о визите делегации сотрудников Конгресса в Тбилиси. Как сообщают в дипведомстве, в рамках регионального визита члены делегации встретятся с грузинскими чиновниками и лидерами оппозиции. Также они посетят поселок вынужденных переселенцев в Церовани, чтобы узнать о текущей ситуации в Грузии.

По имеющейся информации, сотрудники аппарата Комитета по международным делам Конгресса США проведут встречи с представителями Администрации правительства. Их цель – получение информации о ситуации в регионе, в том числе в Грузии. Как заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили 28 января, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, члены делегации также проведут встречи в парламенте «по интересующим их вопросам».

«Мы всегда готовы принимать гостей. Понятно, что встречи будут носить в меньшей степени политический характер, поскольку речь идёт о советниках, которые затем донесут информацию конгрессменам, чьими советниками они являются. Им важно услышать из первоисточника, что на самом деле происходит в Грузии», - сказал Папуашвили.

Делегация, возглавляемая Лэнсом Коконосом, в рамках регионального визита 26 января уже встретилась с председателем постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргисом Ханданяном.

Согласно информации, опубликованной на сайте парламента Армении, на встрече обсуждалась важность реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Также речь шла о вопросах нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.