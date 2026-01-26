Премьер-министру Ираклию Кобахидзе все чаще приходиться отвечать на вопрос, почему администрация президента США Дональда Трампа никак не обратит внимание на грузинские власти. На этот раз поводом послужила информация о том, что в феврале Азербайджан и Армению посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. В этом южнокавказском турне Вэнса места для Грузии не оказалось, зато Хельсинкская комиссия конгресса США посвящает ей очередные слушания - из-за отката от демократии. Неприятные вопросы партнеров ждут грузинскую делегацию и в Женеве, где состоится заседание Совета ООН по правам человека, однако оппонентов власти недоумевают, почему на них будет отвечать находящийся под санкциями замминистра МВД Александр Дарахвелидзе.

- Вы знаете, каков контекст грузино-американских отношений. Этот контекст очень тяжелый, - напомнил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в ответ на их вопрос, почему вице-президент Джей Ди Вэнс не приедет в Грузию, а в феврале навестит лишь Азербайджан и Армению. Кобахидзе в таких отношениях продолжает винить администрацию предыдущего президента США Джо Байдена, но не собственную антиамериканскую риторику и нападки на послов США со стороны его соратников по партии.

Кобахидзе пояснил:

«Этот визит посвящен исключительно теме Зангезура (Зангезурского коридора, проекта Трампа – TRIPP) и, естественно, пройдет в Азербайджане и Армении. Мы публично заявили о готовности возобновить наше стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретным планом действий. Мы ожидаем решения американской администрации. Визит (Джей Ди Вэнса) посвящен именно "маршруту TRIPP ", поэтому логично, что в данном случае адресатом визита являются именно эти две страны».

Терпеливое ожидание правительства «Грузинской мечты» омрачают конгрессмены США из Хельсинской комиссии. Там на 28 января назначены слушания по Грузии.

«После октября 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» ввергла Грузию в самый тяжелый после обретения независимости кризис в плане прав человека. Они приняли более 20 новых законов, расширяющих власть государства для подавления инакомыслия и лишающих судебную систему независимости», - говорится в заявлении комиссии.

Сопредседателем Комиссии является соавтор санкционного законопроекта MEGOBARI act, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Его, как и приглашенную на заседание бывшую главу представительства Национально- демократического института (NDI) в Грузии Лору Торнтон, правящая партия объявила поборниками Deep state.

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе недоумевает, как можно было ее, Торнтон, ярого критика самого президента Трампа, пригласить в качестве докладчика в Хельсинскую комиссию конгресса, где большинство представляет партию президента Трампа - республиканцев.

«Вы видите, что ругающий Дональда Трампа человек (Торнтон) вызван в Хельсинкскую комиссию. Конечно, такая дискуссия не будет способствовать восстановлению грузино-американских отношений. Думаю, цель всего этого – создать препятствие для восстановления этих отношений», - заключил Кобахидзе.

Зато ничего странного не видит премьер-министр в том, что в Женеву в составе грузинской делегации вошел замглавы МВД Александр (Сандро) Дарахвелидзе. Он попал под санкции ряда стран ЕС наряду с другими высокопоставленными силовиками, после жесткого разгона демонстрантов в ноябре 2024 года.

Осенью прошлого года ЕС попросила грузинскую сторону не вводить в состав делегации Дарахвелидзе, когда там в рамках договора об Ассоциации Грузии с ЕС планировалась заседание еврокомиссии по правам человека. Грузинские власти заступились за члена совей команды. Брюссель счел этот факт непреодолимым препятствием, и встреча была отменена.

Не стали менять своего решения грузинские власти и в этом году. Тем более, что Александр Дарахвелидзе отправился сегодня в Женеву. Там Совет ООН по правам человека в четвертый раз рассматривает ситуацию с правами человека в Грузии. По предварительным данным, представители ряд европейских стран, а также США в совете ООН намерены задать жесткие вопросы представителям грузинских властей.

Вопрос - почему власти решили отправить на такое мероприятие скандальную фигуру, как Дарахвелидзе, - для премьера Кобахидзе неприемлем:

«Вы знаете, что эти санкции позорны. И эта санкция, которой подвергся этот достойный человек, само по себе является нарушением прав человека. Исходя из этого, Сандро Дарахвелидзе очень смело может говорить с европейскими бюрократами о правах человека».

Посылы премьер-министра рьяно повторяли в парламенте представители «Грузинской мечты». Депутат Тенгиз Шарманашвили недоумевал, как республиканцы из Хельсинкской комиссии пригласили на обсуждение Лору Торнтон, которая слывет их ярым критиком и оппонентом их партии и президента Трампа:

«Это (Хельсинкская комиссия) - очень грубая платформа Deep state. Просто невообразимо, чтобы Лора Торнтон была докладчиком как нейтральная фигура. Эта женщина открыто противостоит правящей партии США, несмотря на то, есть у нее аргументы или нет. Думаю, они сами не верят в то, что представляют якобы независимую платформу».

Оппозиция винит «Грузинскую мечту»

Заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе по поводу отношений с США в оппозиции сочли беспомощным оправданием. Зураб Джапаридзе, лидер «Гирчи - больше свободы» из Коалиции за перемены считает позитивным то, что на фоне молчания администрации Трампа Грузия не исчезает с повестки дня конгресса США:

«На фоне того, что в условиях администрация Трампа де-факто власти Грузии полностью игнорированы, все это очень важно. Это происходит и в случаях, когда речь идет о Южном Кавказе, о проекте Трампа -TRIPP, о Зангезурском коридоре. Грузия осталась вне игры и тогда, когда у Трампа была встреча с лидерами Средней Азии и обсуждался вопрос транзита разных ископаемых, американских инвестиций в регионе. Не существует формата, в котором бы администрация Трампа рассматривала Грузию, и это прямая «заслуга» сегодняшнего режима».

Один из лидеров «Национального движения» Петре Цискаришвили называет тщетным ожидания правящей партии внимания со стороны администрации Трампа:

«Никто с ними не станет разговаривать и в будущем, это не произойдёт в условиях их пропаганды, когда они обливают грязью западных партнеров. Ни при каких условиях Запад не станет с «Грузинской мечтой» разговаривать. Потому что у Запада очень четкие, конкретные ценности. Они опираются на защиту прав человека, верховенства закона и демократии. Режим «Мечты» не соответствует ни одному критерию, поэтому их сотрудничество с Западом исключено», - уверен Цискаришвили.

Специалист по международным отношениям, основатель Института «Европа — Грузия» Георгий Мелашвили называет неадекватной внешнюю политику правящей партии, когда в Женеву она направляет подсанкционного чиновника Дарахвелидзе.

«В то время, когда в Грузии высокопоставленными чиновниками беспрецедентно нарушаются права человека, а «Грузинская мечта» принимает все больше репрессивных законов, очень символично, и в то же время неадекватно, что страну будет представлять человек, который подвергся санкциям именно по этой причине. Все это указывает на то, насколько авторитарной становится «Грузинская мечта», и насколько взятый ею курс противоречит желаниям грузинского населения».

Итоги заседания Совета ООН по правам человека в Женеве станут известны в Тбилиси поздно ночью. А вслед за этим, через день, в Вашингтоне Хельсинкская комиссия рассмотрит ситуацию в Грузии. Как сообщается в пресс-релизе комиссии, слушания по теме «Растущее подавление инакомыслия «Грузинской мечтой», состоится 28 января в 23:00 по тбилисскому времени.

