Дело Джабиева: одного из троих заключённых освободили в зале суда

Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия пересмотрел решение Цхинвальского городского суда по делу Инала Джабиева, сообщила пресс-служба суда 22 декабря.

Кассационные жалобы были поданы обеими сторонами после вынесения решения 2 октября.

По итогам рассмотрения суд переквалифицировал действия Джумбера Бибилова по статье о превышении полномочий, исключив пункт о применении насилия или угрозе его применения. Ему назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ранее Бибилов был приговорён к пяти годам лишения свободы.

Суд также постановил зачесть Алану Багаеву, Андрею Джиоеву и Джумберу Бибилову время содержания под стражей с момента провозглашения приговора до вступления его в законную силу. Каждый такой день засчитан как полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. С учётом этого перерасчёта срока Андрей Джиоев был освобождён из-под стражи в зале суда.

В остальной части приговор от 2 октября оставлен без изменений. Решение может быть обжаловано в президиум Верховного суда.

Тем не менее вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева сомневается, что дальнейшее обжалование имеет смысл.

«Я в глубине души надеялась хоть на какую-то справедливость, но сегодня доказали, что справедливости в зале суда не было. Столько лет мы боролись за то, чтобы виновные ответили по закону за смерть моего супруга. Но на сегодняшний день, по решению суда, оказалось, что виновных нет. Это решение меня не устраивает. И даже если обжаловать его дальше в президиум, я сомневаюсь, что там что-то изменится, учитывая сегодняшнее решение суда, где мою жалобу и жалобу прокуратуры оставили без удовлетворения», — поделилась с «Сапой» Сотиева.

После вынесения приговора городским судом под стражу были взяты трое сотрудников криминальной милиции – Джумбер Бибилов, Андрей Джиоев и Алан Багаев. Ещё четверо обвиняемых, которым назначили тюремные сроки и штрафы, были освобождены от ответственности в связи с «фактическим отбытием назначенного срока» и «истечением срока привлечения к уголовной ответственности». Один из обвиняемых, Ацамаз Наниев, отпущенный под подписку о невыезде, покинул Южную Осетию и, как выяснили потерпевшие, служит в военной полиции на территории Северной Осетии. Его дело выделено в отдельное производство.