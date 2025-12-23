В Цхинвали по обвинению в шпионаже задержана гражданская активистка Тамара Меаракишвили

Гражданкой Грузии, о задержании которой по обвинению в шпионаже накануне заявила Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия, является гражданская активистка Тамара Меаракишвили. Об этом сообщили источники «Эха Кавказа».

Как пишет «Кавказский узел», накануне вечером Меаракишвили по телефону сообщила друзьям, что в ее квартиру в Цхинвали через балкон проникли неизвестные лица. После этого связь с ней прервалась. Многоквартирный дом, в котором активистка снимала квартиру, был оцеплен силовиками, передает издание.

Ранее Меаракишвили на своей странице в социальных сетях заявила, что с 23 декабря объявляет голодовку в знак протеста против, по ее словам, «произвола власти, полного игнорирования закона о госслужбе, трудового законодательства и своих прав». Среди выдвинутых требований — личная встреча с югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым и спикером парламента Аланом Маргиевым.

Югоосетинский оппозиционный телеграм-канал «Чъребайы Хъæргæнæг» пишет, что «прокуратура сыграла на опережение».

«Меаракишвили для власти неожиданно стала шпионкой Грузии аккурат накануне ее протестного выхода на площадь Цхинвала. Ранее она неоднократно добивалась приема у Алана Гаглоева, однако он ее так и не принял — впрочем, как и многих других граждан Южной Осетии», — говорится в сообщении.

Авторы канала уверены, что арест Меаракишвили может вызвать волну общественного возмущения.

«Обвинения будут расценены как сфабрикованные, а произошедшее — как попытка подавить любое проявление недовольства», — отмечается в публикации.

По информации прокуратуры, уголовное дело против гражданки Грузии возбуждено по статье 276 Уголовного кодекса РФ («шпионаж»). Она предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. О задержании стало известно через несколько часов после проведения встречи в селе Эргнети в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Грузинские власти информацию пока не комментировали.