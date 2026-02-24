Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Депутат Джапаридзе передал управление своей долей в POSTV перед введением санкции против канала

Виктор Джапаридзе
Виктор Джапаридзе

За месяц до введения Великобританией санкций в отношении двух грузинских, провластных телеканалов депутат Виктор Джапаридзе – владелец контрольного пакета телекомпании POSTV, передал управление своей долей Зазе Маридишвили.

С 30 января текущего года его долей управляет Заза Маридишвили.

По состоянию на 24 февраля распределение долей в POSTV выглядит следующим образом:

  • Темур Чарелашвили – 24%;
  • Шалва Рамишвили – 24%;
  • Виктор Джапаридзе – 52% (новый управляющий – Заза Маридишвили).

Владелец 24% доли Темур Чарелашвили одновременно является исполнительным директором, а Нугзар Рухадзе – директором по связям с общественностью телекомпании.

Напомним, 24 февраля, ровно через четыре года после начала войны в Украине, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании обновило санкционный список, в который вошли и два действующих в Грузии провластных телеканала – «Имеди» и POSTV. Великобритания ввела против них финансовые санкции.

Форум

XS
SM
MD
LG