Великобритания ввела санкции против грузинских проправительственных телеканалов

В четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания расширила санкционный список, добавив 240 организаций, 7 физических лиц и 50 судов. В нем оказались две грузинские проправительственные телекомпании — «Имеди» и POSTV.

Согласно официальной информации на сайте британского правительства, обе телекомпании распространяют преднамеренно вводящую в заблуждение информацию о вторжении России в Украину и поддерживают нарративы, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв её территориальной целостности. В частности, они «регулярно публикуют материалы, в которых правительство Украины и президент Зеленский представлены как нелегитимные, Украину называют «марионеткой» Запада, утверждается, что Украина — коррумпированная страна, а также что Украина и Запад стремятся дестабилизировать Грузию».

Санкциями предусмотрена:

— все фонды и экономические ресурсы, принадлежащие лицам, находящимся под санкциями, которые есть в Великобритании, замораживаются. Физические и юридические лица в Великобритании не могут проводить транзакции с такими лицами или приобретать их активы; никто в Великобритании не может прямо или косвенно передавать средства таким лицам. Санкции на трастовые услуги — гражданам Великобритании, а также физическим или юридическим лицам, работающим в Великобритании (юристам, консультантам и т.д.), запрещено управлять имуществом или оказывать какие-либо услуги для лиц или компаний, находящихся под санкциями.

— гражданам Великобритании, а также физическим или юридическим лицам, работающим в Великобритании (юристам, консультантам и т.д.), запрещено управлять имуществом или оказывать какие-либо услуги для лиц или компаний, находящихся под санкциями. Дисквалификация директоров — владельцы или директора этих компаний не смогут управлять компаниями на территории Великобритании.

Предыдущий владелец «Имеди», Ираклий Рухадзе, заявил о продаже телеканала в феврале 2026 года за символическую сумму в 1000 лари. Новым владельцем стал Илья Микелаишвили вместе с пятью сотрудниками телеканала. Рухадзе на протяжении многих лет вел бизнес за рубежом, в том числе в Великобритании.

52% акций POSTV формально принадлежат Виктору Джапаридзе, лидеру отколовшейся от «Грузинской мечты» партии «Сила народа»; 24% — Шалве Рамишвили; оставшиеся 24% — Темуру Чарелашвили.

Заявление «Имеди»

В заявлении, опубликованном на сайте «Имеди», отмечается, что телеканал «более 22 лет служит Грузии и свободе слова в стране».

«Он не отступал даже в те времена, когда в Грузии у власти находился преступный режим, разоблачая все его нарушения, несмотря на попытки проникновения в телеканал и его захвата. Стоит напомнить, что в момент захвата телеканала «Имеди» власти Великобритании даже не выразили какой-либо общей озабоченности. Более того, после 2007 года британские власти продолжали демонстрировать поддержку преступного режима, который попирал демократию, права человека и свободу слова в Грузии», – сказано в заявлении.

В «Имеди» утверждают, что «на этом фоне британские санкции не имеют никакой ценности».

«Единственной настоящей оценкой телеканала «Имеди» является доверие грузинского народа. Благодаря этому доверию телеканал уже многие годы сохраняет статус самой рейтинговой телевизионной станции в Грузии. Соответственно, в будущем «Имеди» будет действовать с высокой ответственностью перед грузинским обществом, продолжая энергично служить интересам Грузии и свободе слова в стране, чтобы полностью оправдать доверие, оказанное обществом», – говорится в заявлении.

Новый владелец 50% доли «Имеди», Илья Микелаишвили, в разговоре с грузинской службой Радио Свобода заявил, что британские санкции не создадут неудобств для работы телеканала. Он подчеркнул, что решение не повлияет на выплаты зарплат или отношения с банками. Позже один из ведущих телеканала сообщил, что «Имеди» обратился в британское посольство в Грузии с запросом о причинах введения санкций.

По данным Национальной комиссии по коммуникациям Грузии, только в III квартале 2025 года — в июле, августе и сентябре — телеканал «Имеди» получил 14,4 млн лари дохода от рекламы, тогда как POSTV — 1,9 млн лари. В этот период «Имеди» получил более полумиллиона лари от рекламы компаний Meama, Smart Capital Consultancy и Orbi Group Millennium. Крупнейшим рекламодателем POSTV в эти три месяца также стала компания Meama, разместившая на телеканале рекламу на сумму более полумиллиона лари.