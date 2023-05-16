Депутат Госдумы требует наказать «Азимут» из-за удаления с сайта Абхазии и ЮО

Депутат Госдумы РФ Зураб Макиев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову заявление с требованием провести проверку авиакомпании «Азимут» из-за удаления Южной Осетии и Абхазии из списка стран на сайте авиаперевозчика.

Отметим, что Зураб Макиев родился в Тбилиси. Он представляет в Госдуме партию «Единая Россия» и Республику Северная Осетия – Алания.

«Российская авиакомпания «Азимут» удалила Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации. Техническая поддержка авиакомпании предлагает гражданам Южной Осетии указать свой национальный паспорт как национальный паспорт гражданина Грузии. Прошу провести проверку авиакомпании «Азимут» на предмет соблюдения российского законодательства с учётом того, что Российская Федерация в 2008 году признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия.

Вероятно, в погоне за увеличением доходов, российский перевозчик саботируют основы государственной внешней политики. Данная ситуация может иметь крайне негативные последствия, ведь, имея подобный прецедент, завтра, в случае коммерческой выгоды, они исключат республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области из состава Российской Федерации», – сказано в обращении.

Еще одно письмо Макиев направил главе Федерального агентства воздушного транспорта России Александру Нерадько.

«В случае подтверждения данной информации, прошу незамедлительно приостановить действие лицензии на авиаперевозку авиакомпании «Азимут», – говорится в документе.

Ранее телеграм-канал МИГ России опубликовал переписку, согласно которой представитель «Азимута» посоветовал гражданину самопровозглашенной республики Южная Осетия указать Грузию при покупке билета на сайте авиакомпании.

«Эхо Кавказа» от имени пользователя также обратилось по электронной почте к «Азимуту» с вопросом, можно ли приобрести авиабилет абхазскому гражданину.

В компании принесли извинения «за временную невозможность оформления авиабилета на рейсы авиакомпании», используя национальный паспорт, заявив, что «специалистами авиакомпании ведутся работы по восстановлению полноценной работы сайта».

«В сложившейся ситуации мы предлагаем Вам прислать ответным письмом запрос на оформление авиабилетов и фото/скан копии паспортов пассажиров – специалисты контакт-центра оформят для Вас авиабилеты с оплатой по ссылке», – рассказали в авиакомпании.

Как сообщалось ранее, на сайте авиакомпании «Азимут», которая планирует начать прямые рейсы между Россией и Грузией, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. В частности, выбрать самопровозглашенные республики желающие могли при регистрации на сайте авиаперевозчика и при покупке билета.

Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?»

Спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южная Осетию из списка стран на сайте.

«Азимут» получил разрешение на выполнение рейсов из Москвы в Тбилиси с 17 мая, рейсы начнутся с 19-го числа. Авиакомпания открыла продажи билетов на рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Минимальная стоимость билета из Москвы – 17 148 рублей (215 долларов), из Тбилиси – 20 675 рублей (260 долларов).