Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Депутат от «Мечты» выступает против «использования сцены как политического инструмента»

Мариам Лашхи

Председатель комитета по образованию парламента Грузии Мариам Лашхи выступает с инициативой начать дискуссию на тему запрета на использование сцены «как политического инструмента». На совместном заседании парламентских комитетов по образованию и культуре, где заслушивали отчёты представителей высших художественных учебных заведений о проделанной работе и существующих вызовах, Лашхи заявила:

«Как вам известно, художественное образование является приоритетом для нашей страны, и мы должны вместе обсудить, чтобы была написана новая страница в истории нашей страны, чтобы сформировались те молодые люди, которые, с одной стороны, являются создателями биографии нашей страны, а с другой – достойными людьми, которые не будут использовать сцену как политический инструмент и будут относиться к искусству с должным уважением, с тем достоинством, с которым наша страна дошла до сегодняшнего дня».

Участники заседания вспомнили задержанного на проевропейской акции актёра Андро Чичинадзе и Лашхи подчеркнула, что важно «чётко и достойно соблюдать границу между правовыми нормами и творческой сферой».

«К сожалению, сегодня сцену превратили в политическое поле, и когда сцену превращают в политическую арену, это не уважение к ней, а её обесценивание... Очень важно, чтобы сцена и даже телевизионная продукция не превращались в инструмент, и я надеюсь, что это будет учтено», - заявила Мариам Лашхи.

Актёр Андро Чичинадзе, вместе с десятками других демонстрантов, был приговорён к двум годам лишения свободы по обвинению в групповом насилии во время акций протеста в ноябре–декабре 2024 года. В настоящее время дело рассматривается в апелляционном суде.

Многие грузинские актёры активно участвуют в проевропейских акциях. В феврале около десяти актёров покинули Театр музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе после того, как с фасада здания был снят баннер в поддержку Андро Чичинадзе. Актёры проводили перформансы в знак солидарности с Андро Чичинадзе и другими демонстрантами, задержанными на акциях, в том числе в регионах.

Форум

XS
SM
MD
LG