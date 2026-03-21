Десятки тысяч человек прощаются с Илией II — очереди не прекращаются даже ночью

В Тбилиси, в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба), в субботу, 21 марта, проходит последний день гражданской панихиды по Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II.

С раннего утра к храму продолжают стекаться люди со всей страны. Граждане организованно прибывают из разных регионов, чтобы отдать последнюю дань уважения предстоятелю церкви.

Поток людей не прекращается уже четвертые сутки. Очереди к храму сохраняются круглосуточно — многие стоят часами, в том числе ночью. Накануне Самеба была закрыта лишь на один час для наведения порядка, после чего доступ вновь открыли.

Значительное скопление людей наблюдается и у станции метро «Авлабари», ближайшей к храму.

Похороны патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта, в Сионском соборе. Его похоронят в левой части храма, у алтаря.

В день похорон внутрь храма Самеба будут пропускать только по специальным пропускам, в Сионский собор рядовых граждан также не допустят.

В связи с траурными мероприятиями в Тбилиси вводятся дополнительные ограничения на передвижение транспорта. В то же время муниципальный транспорт в выходные дни будет работать бесплатно: метро будет открыто с 06:00 до 02:00.

Сионский собор исторически является местом захоронения предстоятелей Грузинской церкви после восстановления автокефалии. Здесь покоятся все патриархи XX–XXI веков: Кирион II (Садзаглишвили), Леонид (Окропиридзе), Амвросий (Хелая), Христофор III (Цицкишвили), Калистрат (Цинцадзе), Мелхиседек III (Пхаладзе), Ефрем II (Сидамонидзе) и Давид V (Девдариани).